【烏克蘭】俄烏戰爭蔓延網絡　Facebook、YouTube推禁俄政策

▲ Facebook宣布，已就烏克蘭政府要求，禁止和審查多個俄羅斯國家媒體Facebook賬戶，並設立特別行動中心，以應對有關俄羅斯入侵烏克蘭的情況。（法新社資料圖片）

俄羅斯宣戰至今踏入第四日，各國相繼推出制俄政策，同時各大社交平台亦加入俄烏戰爭的網絡戰線。Facebook宣布，已就烏克蘭政府要求，禁止和審查多個俄羅斯國家媒體Facebook賬戶，並設立特別行動中心，以應對有關俄羅斯入侵烏克蘭的情況。

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據外媒《The Verge》報道，Facebook母公司Meta的全球事務副總裁Nick Clegg今（28日）於Twitter上表示，該企一直與烏克蘭政府保持聯繫，並應烏克蘭政府要求，限制了烏克蘭境內多個Facebook用戶到訪該平台，當中包括屬於俄羅斯國家媒體組織的賬戶。另外，他更表示正審查其他國家政府限制俄羅斯國家媒體組織的要求。

Nick Clegg表示，部分烏克蘭市民建議，完全禁止俄羅斯使用Facebook和Instagram，惟他認為此舉將使「重要的聲音在關鍵時刻沉默」。此外，Facebook成立特別行動中心，以應對與入侵烏克蘭有關的情況，更發布文章詳細介紹了Facebook為解決用戶安全、錯誤信息和國家媒體組織而採取的措施，現已通過禁止來自俄羅斯官方媒體的廣告，以打擊俄羅斯網絡。

事實上，多個社交平台也正推出限制俄羅斯網絡的政策，以回應俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的不滿。如Google宣布禁止俄羅斯國營電視台Russia Today（RT）獲取網上廣告收益、YouTube宣布禁止俄羅斯國營頻道通過YouTube獲取收益，Twitter則完全暫停了在俄羅斯和烏克蘭的廣告。

另外，美國和歐盟宣布計劃在本周六（3月5日）起，禁止部分俄羅斯銀行進入國際支付網絡環球銀行金融電信協會SWIFT（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication）。

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責任編輯：文睿

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