【烏克蘭戰爭】歐盟破例購軍火援助烏克蘭 制裁白俄

俄羅斯上周對烏克蘭採取軍事行動，西方國家紛紛宣布對俄羅斯實施制裁。歐盟宣布將購買武器運送至烏克蘭，為歐盟首次向受攻擊國家提供軍事援助。歐盟同時宣布制裁俄羅斯，封鎖俄羅斯國營媒體等。歐盟是次亦將白俄羅斯納入制裁範圍，包括制裁白俄總統盧卡申科。

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歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周日（27日）宣布，歐盟將購買價值4.5億歐元（約39.2億港元）武器及裝備運送至烏克蘭。馮德萊恩發表聲明，表示是次為歐盟首次購買武器運送至受攻擊國家，承認行動具有歷史性。

歐盟同時宣布制裁俄羅斯，禁止所有俄羅斯飛機進入歐盟領空。馮德萊恩表示，包括俄羅斯寡頭的私人飛機在內，所有在俄羅斯註冊或由俄方控制的飛機都不能在歐盟境內降落、起飛及飛越歐盟領土。

歐盟亦宣布制裁俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），及俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。歐盟指烏克蘭戰爭愈演愈烈，歐盟需加大對烏克蘭的支持力度，及對侵略者的制裁力度。

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歐同時亦封鎖俄羅斯Russia Today及Sputnik兩個國營媒體，馮德萊恩指2個媒體仍在為普京入侵行為辯護，當局需禁止其在歐洲散播虛假訊息。

歐盟還將對白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）政府實施制裁。馮德萊恩表示，歐盟將對白俄最重要部門實施限制性措施，指將影響白俄在燃料、煙草、木材及鋼鐵等商品的出口。馮德萊恩表示，協助俄羅斯戰爭的白俄個體亦會受制裁。

另外， 英國外相卓慧思（Liz Truss）周日接受訪問時被問及，是否支持英國國民加入烏克蘭對抗俄羅斯。卓慧思回應表示，若是出於公民意願當然可以。她指烏克蘭民眾正為自由民主而戰，不但為了烏克蘭，更為了整個歐洲。

丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）周日亦宣布，允許國民自願加入烏克蘭志願軍，對抗俄羅斯。弗雷德里克森表示，政策不但適用於丹麥境內的烏克蘭人，亦適用於其他希望對戰爭有所貢獻的人。

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責任編輯：李俊儀