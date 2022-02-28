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【業績｜公用股】中電去年盈利跌26%　第四期中期息1.21元

股市 12:16 2022/02/28

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【業績】中電去年盈利跌26%　第四期中期息1.21元

中電 （00002） 公布去年全年業績，綜合收入增加5.5%至839.6億元，年度總盈利扣除影響可比性項目後減少25.9%至84.9億元。

公司第四期中期股息為每股1.21港元，連同首三次已付中期股息，2021年總股息為每股3.10 港元，與 2020 年相同。以中午收市價80元計，股息率約3.88厘。

公司指，香港業務表現穩健，香港電力業務的營運盈利上升4.7%至81.89億元。但主要由於澳洲及中國內地能源市場環境充滿挑戰，集團營運盈利減少 17.8%至95.2億元，總盈利減少25.9%至84.9億元。

公司解釋，總盈利下降主要由於澳洲發電組合盈利顯著減少、中國內地煤炭價格高企，以及數項一次性開支，當中包括就澳洲一宗長時間的訴訟達成和解協議，和確保雅洛恩煤礦場在極端天氣影響後仍能安全營運的成本。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

 

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港股 中電控股（00002） 澳洲 中電
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