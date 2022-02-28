俄烏局勢愈演愈烈 中鋁2600、中海油883、新奧能源2688邊隻仲有水位？

中鋁 （02600） 今早於5.31元至5.51元之間爭持、中海油 （00883） 微升不足1%、新奧能源 （02688） 則跌少於1%。俄國攻打烏克蘭步步進逼，繼續刺激商品類產品價格上揚，中鋁 （02600） 及中海油 （00883） 股價已升至高位，想高追咩價位入才安全？新奧能源 （02688） 則因市場憂慮油價和天然氣價格上漲，打擊燃氣分銷商的售氣毛利，上周二遭洗倉，現價殘可博反彈？

耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）分析指，以上三隻股份中以中鋁最睇好，惟短炒必須緊貼俄烏局勢消息，慎防短炒變長揸。中海油的短炒策略跟中鋁相若，至於新奧能源則不考慮，皆因打仗令天燃氣價格上升，不利分銷轉架會影響公司業績。

*足本分析重溫今早《開市追揸沽》（54：29 - 57：38），譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響（下附time code）

Time code

00：15 - 港股今日焦點速覽

01：12 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：23 - 亞太股市早段市況速報

03：02 - 俄羅斯部份銀行被剔出SWIFT支付系統 是否有效制裁俄羅斯？

06：08 - 俄烏未至極端至演變成第三次世界大戰 大市未至於直插

07：51 - 3月要留意美國聯儲局加息、港股業績期 要做好對沖或揸現金

09：01 - 道指走弱 美股何時確認見底？美股要考慮沽貨離場？

13：14 - 恒指上日市況速覽+北水盤路

14：10 - 港股反彈乏力？上望、下望多少？

16：53 - 港股似買大細 宜揸現金勿發災難財

19：12 - 觀眾問股：盈富基金（02800）現價買入安全嗎？

21：53 - 觀眾問股：中移動（00941）現價可買入嗎？

23：25 - 港股開市前市況速報

24：39 - ET一周開倉：中電（00002）、中國建築（03311）、Nu Holdings Ltd.（NU.US）

32：15 - 港股開市初段市況速報

33:18 - 觀眾問股：騰訊（00700）會否見350元？ 502元有貨怎部署？

38:47 - 觀眾問股：信義系可炒業績？信義玻璃（00868）vs 信義光能（00968）vs 信義能源（03868）

41:40 - 港股開市早段市況速報

41:53 - 觀眾問股：海螺水泥（00914）41.2買入 前景點睇？

43:52 - 觀眾問股：基建股避險之選？ 中國建築（03311）vs 中國建材（03323）受惠政府工程？建方倉醫院利好嗎？

47:35 - 觀眾問股：蔚來3月來港上市 有上升空間嗎？

50:05 - 觀眾問股：Mirror概念股電訊盈科（00008）vs 香港電訊（06823）想追加收息點㨂好?

54:29 - 觀眾問股：中鋁（02600）、中海油（00883）、新奧能源（02688）打仗有何影響？

57:36 - 觀眾問股：滙豐（00005）vs 友邦（01299）、渣打（02888）入得過嗎？

1:01:23 - 觀眾問股：銀娛（00027）濠賭股點睇？

1:05:11 - 觀眾問股：申洲國際（02313）已散貨？ 147元買入可溝貨？

1:07:25 - 港股開市初段市況速報

1:07:56 - 財經日誌提提你