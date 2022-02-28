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【烏克蘭戰爭】航運股逆市大升、中遠海控東方海外升半成　俄鋁再插12%

當炒股 11:54 2022/02/28

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俄羅斯揮軍烏克蘭後，航運股逆市大升

俄羅斯揮軍烏克蘭引發歐美新一輪制裁，市場預計，俄羅斯出口大宗商品、食品將受限，令原先緊張的國際航運線路再起變，航運費用或再急升。航運股周一（28日）股價明顯走強，中遠海控 （01919） 曾升7%見15.8元，最新仍升5%，暫報15.44元。

貨櫃航運股方面，東方海外 （00316） 升5%、海豐國際 （01308） 升1.6%。

主力液化天然氣LNG運輸的太平洋航運 （02343） 升7%，主力油運的中遠海能 （01138） 升0.8%。

張憶東：俄烏衝突停火前部署避險資產防守 中長綫籲低吸三類中資股，可見【下一頁】

油價居高不下，中石油 （00857） 逆市靠穩，升不足0.5%，中海油 （00883） 就升1%。中石化 （00386） 就跌1.8%。

俄羅斯連遭制裁，俄鋁 （00486） 今早再跌逾一成，最新跌12%，暫報5.77元，成交4190萬元。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

 

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【烏克蘭戰爭】金管局：香港銀行業對俄羅斯債權僅26億

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港股 俄羅斯 烏克蘭 俄鋁（00486） 中遠海控（01919） 海豐國際（01308） 東方海外（00316） 航運股
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