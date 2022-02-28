【烏克蘭戰爭】航運股逆市大升、中遠海控東方海外升半成 俄鋁再插12%
當炒股 11:54 2022/02/28
俄羅斯揮軍烏克蘭引發歐美新一輪制裁，市場預計，俄羅斯出口大宗商品、食品將受限，令原先緊張的國際航運線路再起變，航運費用或再急升。航運股周一（28日）股價明顯走強，中遠海控 （01919） 曾升7%見15.8元，最新仍升5%，暫報15.44元。
貨櫃航運股方面，東方海外 （00316） 升5%、海豐國際 （01308） 升1.6%。
主力液化天然氣LNG運輸的太平洋航運 （02343） 升7%，主力油運的中遠海能 （01138） 升0.8%。
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油價居高不下，中石油 （00857） 逆市靠穩，升不足0.5%，中海油 （00883） 就升1%。中石化 （00386） 就跌1.8%。
俄羅斯連遭制裁，俄鋁 （00486） 今早再跌逾一成，最新跌12%，暫報5.77元，成交4190萬元。
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