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【晶片短缺】汽車股沉底吉利跌逾5%　工信部料汽車晶片供應短缺正逐步緩解、惟目前仍有一定缺口

股市 14:21 2022/02/28

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【晶片短缺】工信部料汽車晶片供應短缺正逐步緩解　惟目前仍有一定缺口

去年汽車行業飽受晶片短缺之苦，工信部預計汽車晶片供應形勢會持續向好，將穩妥有序提升國內間片生產供應能力。工信部副部長辛國斌表示，從重點汽車企業監測情況看，汽車晶片供應短缺情況雖然已在逐步緩解，但相對整車和零部件企業的需求和排產計劃來看，目前仍然還有一定的缺口。

他指，考慮到全球主要芯片企業已經加大了車規級晶片的生產供應，新建產能也將於今年陸續釋放，國內部分晶片產品供應能力也在逐步提升，預計汽車晶片供應形勢還會持續向好。下一步將加大生產協同。引導整車和零部件企業優化供應鏈佈局，合理排產、互幫互助，提高資源配置效率，最大限度降低缺芯影響。進一步支持整車、零部件、芯片企業協同創新，穩妥有序提升國內芯片生產供給能力。同時，國內應用測試評價體系還存在短板，這方面今年還要進一步加大工作力度。

不過，汽車股卻一直尋底，吉利 （00175） 跌5.5%，報14.3元，創逾一年半低，長汽 （02333） 跌8.2%，報16.16元，為2020年12月低。小鵬 （09868） 跌1.5%，比亞迪 （01211） 無升跌，理想 （02015） 則升1%。汽車設備股敏實 （00425） 跌7%，耐世特 （01316） 跌4%。

另外，晶片股中芯 （00981） 跌1.6%，華虹半導體 （01347） 跌1.3%，ASM太平洋 （00522） 跌2.5%。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

 

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編輯：姚卓然

 
汽車 港股 中芯國際（00981） 晶片 華虹半導體（01347） ASM太平洋（00522）

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