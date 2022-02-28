【烏克蘭戰爭】烏軍稱重奪第2大城市哈爾科夫

俄羅斯軍隊周日（27日）攻入烏克蘭第二大城市哈爾科夫，並與當地烏克蘭軍展開街頭戰。但烏克蘭政府其後於社交媒體宣布，烏軍已經重奪哈爾科夫，更公布相信為被虜俄軍的照片。

【烏克蘭戰爭】俄羅斯首認有士兵陣亡 烏克蘭指4300俄軍戰死 【下一頁】

法新社早前有記者指出，俄軍周日順利攻入哈爾科夫（Kharkiv），但遇上烏軍猛烈反擊，雙方在街頭激戰，市內傳出陣陣機關槍聲及爆炸聲。

▼ 點擊圖片放大 +2

哈爾科夫州長Oleg Sinegubov當日表示，俄羅斯軍車已經抵達北郊。他敦促哈爾科夫居民留在室內免受戰火波及，不要離開防空洞及避免使用交通工具。

烏克蘭國家通訊社指，俄軍於周日黎明前炸毀哈爾科夫的天然氣管道，據報當地出現巨大蘑菇雲。

俄軍包圍基輔 衛星圖顯示車隊長5公里 【下一頁】

但Sinegubov周日在Facebook發文，宣稱烏克蘭已經重新奪回哈爾科夫的控制權，更表示他們正徹底剷除外敵。

Synyehubov更貼出6名戴著手銬的男子照片，聲稱6人為遭到烏軍俘虜的俄羅斯士兵。他表示俄軍以5至10人為1組的形式投降，並將手上的武器等裝備扔到路中間。

俄羅斯國防部則聲稱，俄軍在烏克蘭的特別行動取得成功，稱俄軍過去4日已經襲擊1,067個烏克蘭軍事基地。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲