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【MWC 2022】Lenovo推新一代ThinkPad　針對數碼辦公設AI自動取景鏡頭

科技 16:01 2022/02/28

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ThinkPad X13s為全球首款採用高通最新Snapdragon 8cx Gen 3處理器及Windows 11 Pro作業平台的手提電腦。

Lenovo早前宣布取消參加世界行動通訊大會（MWC）實體活動，改以全虛擬方式參與。品牌日前舉行網上活動，展出多款新產品。當中新一代ThinkPad X13s成為是次發布焦點，為全球首款採用高通最新Snapdragon 8cx Gen 3處理器及Windows 11 Pro作業平台的手提電腦。Lenovo ThinkPad X13s的重量僅1.06公斤，更方便攜帶。

【MWC 2022】三星超薄手提電腦Galaxy Book2 Pro系列登場 最平$8,200可入手？（多圖）

Lenovo指，ThinkPad X13s除了採用高通新推出的Snapdragon 8cx Gen 3及Windows 11 Pro作業平台，還配備高通Adreno圖像處理器（GPU），提供更高運算效能。該配置可提升高達57%系統級性能，以及85%多任務處理速度。屏幕方面，其採用低功耗的13.3吋16:10顯示配置，同時設有觸控或Eyesafe低藍光選項。

【MWC 2022】華為迎戰亞馬遜 發布首款電子書閱讀器MatePad Paper

設觸控+低藍光選項 

至於續航力方面，ThinkPad X13s配備49.5Whr高容量電池，影片播放更可長達28小時。

針對商務人士在疫情下的數碼辦公需求大增，ThinkPad X13s內置500萬像素前置鏡頭，並設有AI自動取景及IR（紅外線）鏡頭選項，以及3組麥克風，在電話會議期間提供智能噪音抑制功能。另支援Wi-Fi 6及6E高速連網，當未能連接網絡或公共WiFi不夠安全時，可切換到5G mmWave或sub-6 eSIM，提高網絡連接安全度。

Lenovo表示，ThinkPad X13s將於今年5月起發售，售價由1,399歐元（約12,211港元）起。

【MWC 2022】MWC主辦宣布 禁止部分俄羅斯公司參展

責任編輯：廖淑瑩

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