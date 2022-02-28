▲ 【停課安排】教育局：不遲於3月17日「提早暑假」、復課後上課至8月 維持4月22日開考DSE

香港第五波疫情持續，學生已暫停面授課堂逾月，港府早前更公布中小學及幼稚園於3月及4月提早暑假。教育局局長楊潤雄下午2時舉行記者會，公布在現行課堂安排至3月6日後，3月7日起中小學、幼稚園放取特別假期。教育局續指，因應學校不同處境，可自行安排不遲於3月17日「提早暑假」。

楊潤雄指，「提早暑假」暫訂放至復活節假期，3月、4月上課日會調至7月、8月，本學年最後上課日預計為8月12日，維持9月1日啟動新學年。

楊潤雄表示，中學會在全民檢測、中學文憑試核心科目完結後，才會啟動面授課堂。

國際學校方面，楊潤雄指，由於非本地課程學校由於課程編排不同，為學生利益着想，不會將相關學校列在調動假期的安排。

教育局：4月如期開考DSE、須每日檢測 設後備考期

教育局表示，中學文憑試（DSE）如期於4月22日開考，將壓縮至3星期完成考期，會因應疫情設下5月、6月為後備考期，萬不得已才會取消DSE，改以校本評核。

楊潤雄指，會在4月初確定考期，考評局會在稍後舉行網上記者會交代詳情。他指出，已向考評局增加資源購置快速檢測包，DSE學生要每日考試前須快速檢測，若為陽性不應應考。

另外，中一派位延至5月4日交表，派位結果會在7月26日公布，而小五下學期呈分試8月舉行。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

相關交章：

【學校停課】教育局延長暫停面授課堂安排至3月6日、取消小六最後一次呈分試 香港今增2071宗確診

【3至4月放暑假】林鄭：全港中學、小學及幼稚園學生提早到3至4月放暑假 冀幼童接種率4月達九成