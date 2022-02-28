  • 22°C
香港時間 : 2022228日 (一) 15:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【停課安排】教育局：不遲於3月17日「提早暑假」、復課後上課至8月　維持4月22日開考DSE

Hot Talk 14:39 2022/02/28

分享：

【停課安排】教育局：不遲於3月17日「提早暑假」、復課後上課至8月　維持4月22日開考DSE

香港第五波疫情持續，學生已暫停面授課堂逾月，港府早前更公布中小學及幼稚園於3月及4月提早暑假。教育局局長楊潤雄下午2時舉行記者會，公布在現行課堂安排至3月6日後，3月7日起中小學、幼稚園放取特別假期。教育局續指，因應學校不同處境，可自行安排不遲於3月17日「提早暑假」。

楊潤雄指，「提早暑假」暫訂放至復活節假期，3月、4月上課日會調至7月、8月，本學年最後上課日預計為8月12日，維持9月1日啟動新學年。

楊潤雄表示，中學會在全民檢測、中學文憑試核心科目完結後，才會啟動面授課堂。

國際學校方面，楊潤雄指，由於非本地課程學校由於課程編排不同，為學生利益着想，不會將相關學校列在調動假期的安排。

教育局：4月如期開考DSE、須每日檢測　設後備考期

教育局表示，中學文憑試（DSE）如期於4月22日開考，將壓縮至3星期完成考期，會因應疫情設下5月、6月為後備考期，萬不得已才會取消DSE，改以校本評核。

楊潤雄指，會在4月初確定考期，考評局會在稍後舉行網上記者會交代詳情。他指出，已向考評局增加資源購置快速檢測包，DSE學生要每日考試前須快速檢測，若為陽性不應應考。

另外，中一派位延至5月4日交表，派位結果會在7月26日公布，而小五下學期呈分試8月舉行。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

 

相關交章：

【學校停課】教育局延長暫停面授課堂安排至3月6日、取消小六最後一次呈分試　香港今增2071宗確診

【3至4月放暑假】林鄭：全港中學、小學及幼稚園學生提早到3至4月放暑假　冀幼童接種率4月達九成

開啟hket App，閱讀全文
經濟 疫情 楊潤雄 教育局

上一篇文章

蔚來預期3月來港第二上市 值得入手嗎？

下一篇文章

【俄烏衝突】俄羅斯央行將在當地時間下午1點決定股市開市時間　莫斯科交易所或在下午3點開始禁止外資沽貨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【檢測試劑】實惠中午12時開放登記預售Savewo救世快速抗原測試劑　首批每盒僅售18元　最快3.1取貨【附詳情】
【檢測試劑】實惠中午12時開放登記預售Savewo救世快速抗原測試劑　首批每盒僅售18元　最快3.1取貨【附詳情】
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【俄烏衝突】普京將核武設為特殊警戒　分析：不表示有意用核武　美國稱「完全不可接受」
【俄烏衝突】普京將核武設為特殊警戒　分析：不表示有意用核武　美國稱「完全不可接受」
【國際結算系統】SWIFT剔出俄羅斯受制裁銀行　油價恐波動
【國際結算系統】SWIFT剔出俄羅斯受制裁銀行　油價恐波動
【港股市況】恒生指數午後初段跌幅收窄至200點內　四大內銀逆市升、建行農行升1%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數午後初段跌幅收窄至200點內　四大內銀逆市升、建行農行升1%（不斷更新）
【分析】SWIFT是甚麼？是否有效制裁俄羅斯？
【分析】SWIFT是甚麼？是否有效制裁俄羅斯？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款