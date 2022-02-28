▲ 【烏克蘭戰爭】歐美逐俄羅斯出SWIFT 分析：美聯儲局或重新向市場注資

俄羅斯揮軍烏克蘭引發金融市場波動，歐美未派軍隊直接介入，但就升級制裁行動，周末宣布擬將部分俄羅斯銀行排除在SWIFT訊息傳輸系統。瑞信最新分析，歐美啟動SWIFT制裁，將能導致國際銀行體系內出現款項欠付和巨額透支，並促使貨幣當局尤其是美國聯儲局重啟向市場提供美元的每日操作，意味美國3月很大機會加息前資產負債表再擴大。

SWIFT屬國際間機構跨境支付的重要基建，由G10（十國集團）的央行及歐央行負責監管。當局擬限制俄羅斯使用SWIFT後，美元兌G10地區貨幣持續走強。

瑞信將情況與2008年雷曼、2020年新冠危機比較

瑞信策略師Zoltan Pozsar周日發表報告分析歐美將部分俄羅斯銀行逐出SWIFT的決定對貨幣市場的影響。Pozsar將事件與2008年雷曼兄弟倒閉、2020年3月新冠疫情引發市場大跌相比，他警告：「中央銀行應該準備好在周一再次做市。」

他指出，將俄逐出SWIFT的決定將會導致款項欠付和巨額透支現象出現，情況與2020年3月時類似，「銀行因為被排除在SWIFT之外而無法付款，這與當年雷曼的清算行不願代表其發出付款一樣，導致無法付款。歷史不會完全重演，但會以相似的形式再現。」

Pozsar認為，當前的超額準備金和逆回購協議安排還不夠，貨幣當局需要採取行動，事件將引發美聯儲在探討縮減量化寬鬆來應付通脹之際，可能會先再度擴大資產負債表。

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