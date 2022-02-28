  • 21°C
香港時間 : 2022228日 (一) 13:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】歐美逐俄羅斯出SWIFT　分析：美聯儲局或重新向市場注資

宏觀解讀 11:24 2022/02/28

分享：

【烏克蘭戰爭】歐美逐俄羅斯出SWIFT　分析：美聯儲局或重新向市場注資

俄羅斯揮軍烏克蘭引發金融市場波動，歐美未派軍隊直接介入，但就升級制裁行動，周末宣布擬將部分俄羅斯銀行排除在SWIFT訊息傳輸系統。瑞信最新分析，歐美啟動SWIFT制裁，將能導致國際銀行體系內出現款項欠付和巨額透支，並促使貨幣當局尤其是美國聯儲局重啟向市場提供美元的每日操作，意味美國3月很大機會加息前資產負債表再擴大。

SWIFT屬國際間機構跨境支付的重要基建，由G10（十國集團）的央行及歐央行負責監管。當局擬限制俄羅斯使用SWIFT後，美元兌G10地區貨幣持續走強。

SWIFT是甚麼？是否有效制裁俄羅斯？分析可見【下一頁】

瑞信將情況與2008年雷曼、2020年新冠危機比較

瑞信策略師Zoltan Pozsar周日發表報告分析歐美將部分俄羅斯銀行逐出SWIFT的決定對貨幣市場的影響。Pozsar將事件與2008年雷曼兄弟倒閉、2020年3月新冠疫情引發市場大跌相比，他警告：「中央銀行應該準備好在周一再次做市。」

他指出，將俄逐出SWIFT的決定將會導致款項欠付和巨額透支現象出現，情況與2020年3月時類似，「銀行因為被排除在SWIFT之外而無法付款，這與當年雷曼的清算行不願代表其發出付款一樣，導致無法付款。歷史不會完全重演，但會以相似的形式再現。」

Pozsar認為，當前的超額準備金和逆回購協議安排還不夠，貨幣當局需要採取行動，事件將引發美聯儲在探討縮減量化寬鬆來應付通脹之際，可能會先再度擴大資產負債表。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

 

相關文章：

【美股一周前瞻】聚焦鮑威爾半年度政策講話及非農數據　拜登周二發表國情咨文

【開市9點半】俄羅斯銀行被剔出SWIFT　分析指油價恐破140美元　張憶東：短綫部署避險資產防守

【SWIFT制裁】逾10石油商品交易員料俄出口嚴重受阻　分析指短期左右能源供應與價格

開啟hket App，閱讀全文
貨幣政策 經濟 制裁 歐洲央行 美國聯儲局 烏克蘭 俄羅斯 量化寬鬆
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【分析】SWIFT是甚麼？是否有效制裁俄羅斯？
【分析】SWIFT是甚麼？是否有效制裁俄羅斯？
【國際結算系統】SWIFT剔出俄羅斯受制裁銀行　油價恐波動
【國際結算系統】SWIFT剔出俄羅斯受制裁銀行　油價恐波動
【檢測試劑】實惠中午12時開放登記預售Savewo救世快速抗原測試劑　首批每盒僅售18元　最快3.1取貨【附詳情】
【檢測試劑】實惠中午12時開放登記預售Savewo救世快速抗原測試劑　首批每盒僅售18元　最快3.1取貨【附詳情】
【俄烏衝突】普京將核武設為特殊警戒　分析：不表示有意用核武　美國稱「完全不可接受」
【俄烏衝突】普京將核武設為特殊警戒　分析：不表示有意用核武　美國稱「完全不可接受」
【食肆停堂食】大家樂3.1起全日暫停堂食、股價創逾12年低　大快活未有計劃停堂食
【食肆停堂食】大家樂3.1起全日暫停堂食、股價創逾12年低　大快活未有計劃停堂食
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款