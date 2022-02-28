  • 21°C
香港時間 : 2022228日 (一) 13:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭】Google禁止烏克蘭境內　下載俄羅斯國營電視台RT App 

科技 11:30 2022/02/28

分享：

Google宣布禁止俄羅斯國營電視台Russia Today（RT）獲取網上廣告收益，及禁止在烏克蘭境內下載RT應用程式。（法新社）

俄烏戰線由地上漫延至網絡世界，繼Meta早前宣布禁止俄羅斯官方媒體在Facebook 等平台投放廣告後，Google亦宣布禁止俄羅斯國營電視台Russia Today（RT）獲取網上廣告收益，及禁止在烏克蘭境內下載RT應用程式。

【烏克蘭】烏克蘭政府發起加密貨幣眾籌　Twitter緊急呼籲捐贈比特幣+以太幣

2005年成立的RT是俄羅斯的國營電視台，主要是透過衛星、有線電視及網絡播出國際新聞和節目，亦是首間全數碼化的俄羅斯電視頻道。

Google發表聲明表示：「應烏克蘭政府的法律要求，已暫停俄羅斯政府出資的媒體在Google各平台上賺錢，因此RT App在烏克蘭的Google Play上不再提供下載。」這意味新用戶將無法在烏克蘭境內下載RT App，而現有用戶或可仍能夠開啟該App，但將無法獲得RT發出的更新消息。

【烏克蘭】要求Meta停止審查官媒資訊被拒　俄羅斯：將禁止Facebook在當地營運

Google提到該公司正積極監控戰事的最新發展，並將在必要時採取進一步措施。現時Google已禁止RT及其他頻道，在其網頁、應用程式及Youtube上收取廣告費，這與Facebook在烏克蘭被入侵後採取的措施類似。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭】全球最大黑客組織「匿名者」向俄羅斯宣戰！　癱瘓官媒網站
2022/02/25
【烏克蘭】全球最大黑客組織「匿名者」向俄羅斯宣戰！　癱瘓官媒網站
【烏克蘭】烏克蘭遊戲開發商集體發文　譴責俄羅斯挑起戰爭
2022/02/25
【烏克蘭】烏克蘭遊戲開發商集體發文　譴責俄羅斯挑起戰爭
【烏克蘭】俄羅斯遭制裁　蘋果Apple Pay、Google Pay等電子支付無限期暫停使用
2022/02/26
【烏克蘭】俄羅斯遭制裁　蘋果Apple Pay、Google Pay等電子支付無限期暫停使用
【烏克蘭】烏克蘭副總理去信蘋果　呼籲停止向俄國供應產品
2022/02/26
【烏克蘭】烏克蘭副總理去信蘋果　呼籲停止向俄國供應產品

你可能感興趣

【烏克蘭】全球最大黑客組織「匿名者」向俄羅斯宣戰！　癱瘓官媒網站
12:00 2022/02/25
【烏克蘭】全球最大黑客組織「匿名者」向俄羅斯宣戰！　癱瘓官媒網站
【烏克蘭】烏克蘭遊戲開發商集體發文　譴責俄羅斯挑起戰爭
19:55 2022/02/25
【烏克蘭】烏克蘭遊戲開發商集體發文　譴責俄羅斯挑起戰爭
【烏克蘭】俄羅斯遭制裁　蘋果Apple Pay、Google Pay等電子支付無限期暫停使用
11:02 2022/02/26
【烏克蘭】俄羅斯遭制裁　蘋果Apple Pay、Google Pay等電子支付無限期暫停使用
烏克蘭 創新科技及應用 Meta 電視台 Google 媒體 俄羅斯 Google Play YouTube Facebook

上一篇文章

【遊戲熱話】Pokémon發表會公開最新遊戲資訊　《阿爾宙斯》推免費更新（有片）

下一篇文章

【烏克蘭】烏克蘭政府發起加密貨幣眾籌　Twitter緊急呼籲捐贈比特幣+以太幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【衛星網絡】SpaceX推Starlink Premium服務　收費貴5倍！
【衛星網絡】SpaceX推Starlink Premium服務　收費貴5倍！
【烏克蘭】烏克蘭副總理去信蘋果　呼籲停止向俄國供應產品
【烏克蘭】烏克蘭副總理去信蘋果　呼籲停止向俄國供應產品
【烏克蘭】 YouTube直播烏克蘭街景現況　高峰時期逾3萬人收看
【烏克蘭】 YouTube直播烏克蘭街景現況　高峰時期逾3萬人收看
【電話卡實名制】新SIM卡3月1日起　需實名登記
【電話卡實名制】新SIM卡3月1日起　需實名登記
【烏克蘭】要求Meta停止審查官媒資訊被拒　俄羅斯：將禁止Facebook在當地營運
【烏克蘭】要求Meta停止審查官媒資訊被拒　俄羅斯：將禁止Facebook在當地營運
【烏克蘭】全球最大黑客組織「匿名者」向俄羅斯宣戰！　癱瘓官媒網站
【烏克蘭】全球最大黑客組織「匿名者」向俄羅斯宣戰！　癱瘓官媒網站
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款