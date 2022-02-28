【烏克蘭】Google禁止烏克蘭境內　下載俄羅斯國營電視台RT App 

▲ Google宣布禁止俄羅斯國營電視台Russia Today（RT）獲取網上廣告收益，及禁止在烏克蘭境內下載RT應用程式。（法新社）

俄烏戰線由地上漫延至網絡世界，繼Meta早前宣布禁止俄羅斯官方媒體在Facebook 等平台投放廣告後，Google亦宣布禁止俄羅斯國營電視台Russia Today（RT）獲取網上廣告收益，及禁止在烏克蘭境內下載RT應用程式。

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2005年成立的RT是俄羅斯的國營電視台，主要是透過衛星、有線電視及網絡播出國際新聞和節目，亦是首間全數碼化的俄羅斯電視頻道。

Google發表聲明表示：「應烏克蘭政府的法律要求，已暫停俄羅斯政府出資的媒體在Google各平台上賺錢，因此RT App在烏克蘭的Google Play上不再提供下載。」這意味新用戶將無法在烏克蘭境內下載RT App，而現有用戶或可仍能夠開啟該App，但將無法獲得RT發出的更新消息。

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Google提到該公司正積極監控戰事的最新發展，並將在必要時採取進一步措施。現時Google已禁止RT及其他頻道，在其網頁、應用程式及Youtube上收取廣告費，這與Facebook在烏克蘭被入侵後採取的措施類似。

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責任編輯：陳卓賢