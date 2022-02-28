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【烏克蘭戰爭】俄羅斯首認有士兵陣亡 烏克蘭指5300俄軍戰死（第二版）

環球社會熱點 18:19 2022/02/28

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俄羅斯上周對烏克蘭採取軍事行動，雙方軍隊在烏克蘭交戰。俄羅斯軍方周日（27日）首次承認，有士兵在烏克蘭戰爭中陣亡，但無透露俄軍具體傷亡人數。而烏克蘭國防部指俄羅斯約有4,300名士兵陣亡，其後再指俄軍死亡人數增至5,300人。

（第二版更新烏克蘭聲稱俄軍死亡人數）

俄軍包圍基輔 衛星圖顯示車隊長5公里 【下一頁】

俄羅斯軍方發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）周日在俄羅斯國家電視台中，讚揚俄羅斯士兵在戰鬥任務中表現勇敢，但同時承認有士兵死傷。是次為俄羅斯上周四（24日）採取軍事行動以來，俄方首次承認有士兵在烏克蘭戰爭中犧牲。

科納申科夫並未透露俄羅斯陣亡士兵人數，但烏克蘭副防長Hanna Malyar周日表示，俄羅斯攻打烏克蘭期間折損約4,300兵力。她更指俄羅斯軍隊同時損失約146輛坦克、27架飛機及26架直升機。

Hanna Malyar周一（28日）在社交媒體Facebook專頁上表示，截至當日早上6時，俄軍已折損約5,300兵力。烏克蘭已摧毀191輛坦克、3架無人機、5個防空系統及飛機及直升機各29架。她解釋指因為戰鬥維持時間較長，戰後才能獲得相關信息，相關數據會在翌日甚至隔一日才收到。

俄軍攻入烏克蘭第2大城市 傳普京有不滿 【下一頁】

俄羅斯則指已空襲摧毀975個烏克蘭軍事設施，同時擊毀8架戰鬥機、7架直升機及11架無人機。至於地面攻勢方面，俄軍摧毀烏克蘭的28架飛機及223架坦克等戰車。

俄羅斯軍方透露，已俘虜471名烏克蘭士兵，部分位於烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）附近的烏克蘭士兵已投降，當局會在完成官方手續後釋放。

責任編輯：李俊儀

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