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【烏克蘭】烏克蘭政府發起加密貨幣眾籌　Twitter緊急呼籲捐贈比特幣+以太幣

科技 11:00 2022/02/28

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據區塊鏈分析公司Elliptic了解，烏克蘭政府在作出該呼籲後，現時已經籌集了接近11,500筆捐款，涉款價值約800萬美元（約6,200萬港元）。（法新社）

俄烏戰事踏入第五日，俄羅斯軍隊已攻至烏克蘭第二大城市哈爾科夫，烏克蘭政府緊急籌集資金應對戰事，日前在官方Twitter上發布了加密貨幣捐贈的呼籲，並提供了該國比特幣和以太幣在內的數碼錢包地址。據悉，烏克蘭政府目前已眾籌籌集了價值近800萬美元（約6,200萬港元）的加密貨幣。

【烏克蘭】要求Meta停止審查官媒資訊被拒　俄羅斯：將禁止Facebook在當地營運

已接收逾一萬筆捐款

烏克蘭副總理兼數碼轉型部長Mykhailo Fedorov在Twitter上，發布了該國數碼錢包的地址，並作出「與烏克蘭人民站在一起，現在正接受加密貨幣捐款」的呼籲。據區塊鏈分析公司Elliptic了解，烏克蘭政府在作出該呼籲後，現時已經籌集了接近11,500筆捐款，涉款價值約800萬美元（約6,200萬港元）。

【烏克蘭】俄羅斯遭制裁　蘋果Apple Pay、Google Pay等電子支付無限期暫停使用

雖然薩爾瓦多等國去年開始已接受加密貨幣並成為法定貨幣，但以國家名義進行加密貨幣眾籌呼籲卻是史上首例，惟目前還不清楚烏克蘭政府將把這些資金用於甚麽用途。Elliptic表示，自俄羅斯發動入侵以來，對烏克蘭志願者和黑客組織的加密貨幣捐款也不斷激增。

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責任編輯：陳卓賢

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