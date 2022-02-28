【烏克蘭戰爭】俄軍包圍基輔 衛星圖顯示車隊長5公里

俄羅斯軍隊徹夜展開對烏克蘭首都基輔的攻勢，據報已經全面包圍基輔。外媒引述衛星圖顯示俄軍車隊長達5.2公里，但俄軍試圖襲擊基輔西北部未能成功。

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俄烏開戰第4日，俄軍繼續進攻基輔。俄軍由切爾諾貝爾（Chernobyl）、梅利托波爾（Melitopol）等多個已經成功控制的烏克蘭地區，四方八面推進逐漸包圍基輔。

▲ 圖片來源：路透社/MAXAR

外媒引述一張衛星圖顯示，俄羅斯在伊萬基夫（Ivankiv）東北部調動長達3.25英里（約5.2公里）的車隊，部署了燃料、後勤和裝甲車正朝著向南約40英里（約64.4公里）的基輔方向移動。

基輔市長傑素高（Vitali Klitschko）接受美媒採訪時一度表示，俄軍似乎已包圍烏克蘭。但基輔政府其後澄清傑素高只是作出比喻，基輔仍未遭到真正包圍，截至周日（27日）通往南部城市的道路仍能順利通行。

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傑素高表示基輔未有出現俄軍，自上周四（24日）開戰以來，基輔有9名平民、18名軍人和4 名身份不明的人死亡。共有106人受傷，其中46人為平民。

英媒引述英國國防情報機構指，烏克蘭政府暫時仍然控制基輔東北部地區切爾尼戈夫（Chernihiv），但俄羅斯部隊在向南行駛時選擇繞過這座城市。

據悉，俄軍也有調整戰略，目前更積極運用導彈攻勢襲擊固定基建設施。俄軍早前襲擊基輔西南約40公里地區Vasylkiv的一個石油碼頭。

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責任編輯：鄭錦玲