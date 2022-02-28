▲ 【第五波疫情】中銀香港逾30間分行因員工染疫而暫停營業 逾廿間分行恢復營業

中銀香港 （02388） 公布，因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，該行部分分行將由2月28 日（星期一）起暫停營業，直至另行通知。

中銀香港指，暫停營業的分行包括：德輔道西分行、置富南區廣場分行、英皇道分行、太古城分行、 莊士敦道分行、鰂魚涌分行、北角英皇中心分行、筲箕灣寶文大廈分行、銅鑼灣分行、 軒尼詩道 409 號分行、美孚萬事達廣場分行、牛頭角道 169 號分行、太子上海街分行、 深水埗分行、油塘分行、又一城分行、奧海城分行、紅磡義達大廈分行、馬頭圍道分行、 九龍城太子道分行、彩虹分行、粉嶺中心分行、火炭分行、沙田分行、安慈路分行、德士古道分行、蝴蝶邨分行、大埔分行、荃新天地分行、天水圍分行，以及葵涌廣場分行。

該行將採取相應的防疫措施，包括徹底清潔及消毒有關分行，安排相關分行的所有員工接受檢測及在家隔離。有關分行的所有員工均嚴格遵守本行防疫措施的要求，包括於工 作期間佩戴口罩及做好體溫檢測。

另因應防疫工作的需要，由2月28日（星期一）起，北角中銀理財中心將暫停服務，直至另行通知。

逾廿間分行恢復營業

此外，早前暫停營業的部分分行將由2月28日（星期一）起恢復營業，有關分行包括：灣仔中國海外大廈分行、香港仔分行、上環分行、利眾街分行、柴灣分行、開源道分行、觀塘廣場分行、爵祿街中銀理財中心、德福廣場分行、鑽石山分行、黃埔花園分行、佐敦道分行、太子分行、長沙灣道 194 號分行、九龍廣場分行、大角咀分行、沙田第一城分行、上水分行、大圍分行、聯和墟分行、青衣城中銀理財中心、荃灣青山道分行、荃灣青山道中銀理財中心，以及屯門市廣場分行。而因應員工確診而暫停營業的分行已徹底清潔及消毒，分行員工亦已接受檢測，結果均為陰性。

該行已在分行採取防疫衞生措施，進入分行的客戶須量度體溫及佩戴口罩，並實施特別的客戶分流及排隊安排。

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