【MWC 2022】華為迎戰亞馬遜　發布首款電子書閱讀器MatePad Paper

▲ 華為電子書閱讀器MatePad Paper售價為499歐元（約4,300港元），對比目前香港市場發售電子書閱讀器如Kindle Oasis的售價，高出接近1倍。（華為官網截圖）

在疫情下，市民對電子書的需求增加，華為（Huawei）在今天（28日）揭幕的世界流動通訊大會（MWC 2022）上，更發布旗下首款電子書閱讀器MatePad Paper，挑戰亞馬遜（Amazon）Kindle的電子書閱讀器市場地位。

【MWC 2022】華為余承東宣布參展 周日晚舉行智慧辦公春季發布會

華為電子書閱讀器MatePad Paper售價為499歐元（約4,300港元），對比目前香港市場發售電子書閱讀器如Kindle Oasis的售價，高出接近1倍；對比新一代Kindld Paperwhite系列，則相約於其售價接近3倍。

真實紙質閱讀體驗 減眼睛負荷

MatePad Paper的重量為360g，配備了10.3吋E-Ink面板，屏幕佔比達到 86.3%。華為表示，E-Ink的顯示增強演算法，可為用戶帶來真實紙質般的閱讀體驗，同時有效減低長期閱讀對眼睛帶來的負荷。此外，MatePad Paper亦支援第二代華為M-Pencil，及多種輸入方法，例如手寫、語音記錄和書寫轉換文字等。

【華為新手機】華為雙旗艦手機P50 Pro、P50 Pocket登陸香港 最平$7,988可入手（多圖）

支援跨裝置閱讀

MatePad Paper提供4GB RAM+64GB儲存版本，運行華為鴻蒙（Harmony）OS 2系統，因此可帶來更多協作功能。華為表示，透過跨裝置互動，用戶可以在MatePad Paper繼續閱讀來自配對手機、電腦上的內容。同時，MatePad Paper還可以作為PC的外接式儲存裝置來使用，透過拖拽操作便可進行數據傳輸。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢