【第五波疫情】HSBC滙豐再多10家分行暫停 分布港九離島
Hot Talk 09:49 2022/02/28
香港第五波疫情感染個案持續創出新高，HSBC滙豐再宣布，新增10家滙豐分行因有職員確診而須從周一（2月28日）起暫停營業，直至另行通知。
以下滙豐分行於2月28日起暫停營業
|名稱
|地址
|確診員工於分行/辦公室最後上班日期
|般含道分行
|般含道68號蔚庭軒地下
|2月25日
|會展廣埸卓越理財中心
|灣仔港灣道1號會展廣埸 103 室
|2月23日
|德輔道西分行及
卓越理財中心
|德輔道西40-50號西區中心大廈
|2月25日
|跑馬地分行及
卓越理財中心
|跑馬地成和道45號日月大廈地下
|2月24日
|北角分行及
卓越理財中心
|北角英皇道306-316號雲華大廈地下
|2月25日
|海洋中心滙豐尚玉及
卓越理財中心
|尖沙咀廣東道5號海洋中心三階351-60號
|2月25日
|太古廣場卓越理財中心
|金鐘道88號太古廣場商場203， 403號舖及太古廣場2期14樓1415 - 1418室
|2月21日
|坪洲分行
|坪洲永興街1-3號
|2月25日
|尖沙咀中小企中心
|尖沙咀彌敦道82-84號尖沙咀滙豐大廈4樓
|2月25日
|榕樹灣分行
|南丫島榕樹灣大街19號
|2月25日
滙豐重申，相關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已要求該行相關員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。
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