▲ 【第五波疫情】HSBC滙豐再多10家分行暫停 分布港九離島

香港第五波疫情感染個案持續創出新高，HSBC滙豐再宣布，新增10家滙豐分行因有職員確診而須從周一（2月28日）起暫停營業，直至另行通知。

以下滙豐分行於2月28日起暫停營業

名稱 地址 確診員工於分行/辦公室最後上班日期 般含道分行 般含道68號蔚庭軒地下 2月25日 會展廣埸卓越理財中心 灣仔港灣道1號會展廣埸 103 室 2月23日 德輔道西分行及

卓越理財中心 德輔道西40-50號西區中心大廈 2月25日 跑馬地分行及

卓越理財中心 跑馬地成和道45號日月大廈地下 2月24日 北角分行及

卓越理財中心 北角英皇道306-316號雲華大廈地下 2月25日 海洋中心滙豐尚玉及

卓越理財中心 尖沙咀廣東道5號海洋中心三階351-60號 2月25日 太古廣場卓越理財中心 金鐘道88號太古廣場商場203， 403號舖及太古廣場2期14樓1415 - 1418室 2月21日 坪洲分行 坪洲永興街1-3號 2月25日 尖沙咀中小企中心 尖沙咀彌敦道82-84號尖沙咀滙豐大廈4樓 2月25日 榕樹灣分行 南丫島榕樹灣大街19號 2月25日

滙豐重申，相關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已要求該行相關員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。

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