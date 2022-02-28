光大證券國際獲母公司供應大量防護物資 全力支持員工抗疫

中國光大證券國際有限公司（「光大證券國際」， 「公司」）關愛員工，將他們的安全放在首位。自香港第五波新冠肺炎疫情嚴峻，防護物資日趨緊張，作為光大證券股份有限公司（「光大證券」，上交所：601788，港交所：6178）的駐港海外業務平台，光大證券國際獲母公司光大證券全力支持，即時協調及供應大量防護物資，支援員工抗疫，發揮關顧員工的良好僱主精神。

▲ 母公司向光大證券國際供應大量防護物資，與香港員工同舟共濟、 全力抗疫

光大證券以人為本，時刻關注員工的福祉與健康，尤其是駐港機構成員於疫情期間的狀況。面對疫情來襲，即時供應配備齊全的防護物資，包括大批醫用口罩、隔離面罩及眼罩、快速抗原檢測試劑，以及醫用檢查手套及防護服，全力保障員工的健康和安全。光大證劵的迅速行動及充裕防護物資，正好為員工抗疫打了強心針，讓他們在保持各項營運的同時，做好自我防護，照護好自己和家人，以積極心態應對疫情。



光大證券國際亦以履行社會責任為己任，身體力行響應習近平國家主席要求，動員一切可行的力量和資源，對社區傳遞關愛。於2月8日，公司聯同中國光大集團及其駐港企業成員，調動內部物資儲備，向沙田新翠邨及欣安邨居民捐贈逾四萬個口罩，體現公司急市民所急，解市民所困的精神，共克時艱。

▲ 光大證券國際以履行社會責任為己任，聯同中國光大集團及其駐港企業成員，調動內部物資儲備，向沙田區居民捐贈逾四萬個口罩。

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光大證券國際是領先的金融服務機構。作為光大證券股份有限公司（「光大證券」，上交所：601788，港交所：6178）的海外業務平台，其五大業務範疇包括財富管理、企業融資及資本市場、機構業務、資產管理及投資管理，為香港、澳門、中國內地及英國的個人、企業及機構客戶提供金融服務。



光大證券國際集團*旗下品牌及服務包括「光大證券國際」、業務品牌「光大財富」、服務名稱光大證券國際「尊尚資本管理」、光大證券國際「數金通」及光大證券國際「外匯通」，是產品覆蓋全面、具備優質環球金融服務的全方位一站式金融機構，並獲穆迪Baa3長期發行人評級及Prime-3短期發行人評級。



光大證券成立於1996年，是中國證監會批准的首批三家創新試點公司之一，亦是「世界500強企業」中國光大集團股份公司（「中國光大集團」）的核心金融服務平台。以中國光大集團及光大證券為後盾，及深耕香港逾50年的豐富金融經驗，光大證券國際秉承「立足香港、輻射灣區、放眼世界」的經營理念，致力成為具影響力的一流財富管理品牌。



目前，光大證券國際的客戶資產總值約1,180億港元**。詳情請瀏覽www.ebshk.com。



*光大證券國際集團包括中國光大證券國際有限公司及光大證券國際（香港）有限公司，及各旗下的子公司、聯營公司和關聯公司。

**截至2021年12月31日



(特約)

