▲ 【富衛FWD】富衛去年保費總額錄得69億美元 新業務價值增28%至6.86億美元

有傳即將上市的富衛集團公布年度業績。公司公布2021年年底保費總額錄得69億美元，新業務價值達到6.86億美元，按固定匯率基準呈列，其新業務價值按年增長28%。

富衛指，自2019年至今，新業務價值複合年增長率為17% 。公司在2021年分部經調整稅前營運利潤為2.05億美元，按年增長64%，相當於2019年金額4倍以上。

富衛集團於2013年成立，業務遍及亞洲十個市場，聚焦東南亞，當中包括亞洲地區發展最迅速的十大市場其中七個 ，為超過1000萬名客戶提供服務。

富衛集團首席執行官黃清風表示，2021年公司在新冠疫情之下仍然錄得強勁業績，深信富衛集團有能力為大眾創造保險新體驗。「我們有信心為亞洲地區日益壯大的中產階層和熟悉數碼科技的客戶度身訂做創新產品，並將繼續在亞洲的人壽保險市場扮演重要角色，滿足區內對人壽保障的需求。」

另外，富衛亦公布有關債券同意徵集的最新資料。是次債券同意程序於2021年6月17日開始，旨在簡化富衛集團的公司架構和精簡庫務職能， 並於2021年7月獲相關證券持有人的同意。若有關計劃得以全面實施，富衛集團將取代有關證券現時的發行人（即 FWD Limited 及 FWD Group Limited）。

富衛集團於2021年12月透過私募認購向多名全球投資者籌集了14.25億美元，又於今年1月再引入華泰和歐力士亞洲資本，提升私募認購籌集總金額至16.25億美元。此外，公司於2021年已償還12.5億美元債務，再於今年1月償還2.5億美元債務。

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編輯：姚卓然