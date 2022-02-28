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推動2022年亞洲小型股上升的動力

宏觀解讀 09:11 2022/02/28

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新的一年開局低迷，隨著聯儲局計劃2022年3月開始加息以遏抑通脹，投資者愈趨謹慎。由於投資者爭相避險，大部分亞洲市場均出現波動和拋售潮。

儘管聯儲局試圖加快貨幣緊縮步伐，但亞洲（日本除外）的央行可能會對利率進行更精準的調整。Omicron變種病毒開始對消費者支出和投資造成影響，令復甦蒙上陰影。亞洲主要經濟體的政策重點可能會轉為恢復增長，但商品價格上漲和持續緊張的地緣政治局勢可能會導致供應受阻。

與此同時，亞洲主要經濟體正在加快疫苗接種，以保持經濟增長步伐，預期將利好企業的盈利能力，成為推動長期增長的動力。我們的選股仍然集中在以可持續商業模式營運、估值合理和領導層能力出眾的高確信度（high conviction）企業。

自去年底以來，部分市場的估值一直居高不下，我們認為投資者需要謹慎。我們預期未來數月甚至更長遠的將來，自動化、數碼化和城市化等長期主題及一些其他因素，可帶來具吸引力的投資機會：

潛在盈利重新修訂。 儘管某些細分市場的估值偏高，但由於盈利很可能獲得上調，我們仍然看好股票。今年的重點應該放在長期而強勁的經濟週期之上，當中最大的動力可能來自新一年強勁的需求及企業定價能力、熾熱的人力資源招聘和資本開支增長。

資本開支上升的預期。我們可能正在進入一個在各方面都更明確的時期，如外圍並無大大事發生，企業或將更願意加大開支，這是十多年來未見。在推動可持續發展和淨零碳承諾的過程中，氣候議題開闢了一個全新的資本開支類別，可再生能源、自動化和設備升級方面均展現出巨大的投資潛力。

市場對中國的誤解。我們認為，中國最近的監管變化是過去十年改革的延續，新政策推高了中國股市的風險溢價，為優質企業創造了吸引的入市機會。儘管中國市場仍在消化大量的監管改革，但我們認為這些改革有利於行業管理長期增長。最近，由於各種高頻數據顯示經濟有所放緩，中國政府立即推出安撫市場的措施，雖然較寬鬆的政策需要一段時間才能在系統中體現，但我們已看到初步的成效。

持續的數碼轉型。數碼化、自動化、人工智能和雲端科技的開支是保持競爭優勢的關鍵動力，落後的公司往往會被淘汰。我們看到硬件和軟件的結合發展迅速，將支持許多新應用程式，包括互聯工廠、收集連續數據以進行預測性維護和優化、能加快產品上市的製造業 3D 可視化技術，以至更高水平的工業自動化等。

亞洲經濟體繼續開放。儘管最近新冠疫情反覆肆虐，但我們相信隨著有關當地的疫苗接種率持續提高，更多以東南亞國家為主的亞洲經濟體將加速發展。未來數月我們將關注回報率優於平均水平的股票和行業，並將一如既往，重點物色在充滿挑戰的市場環境中表現出色的企業。

作者：柏瑞投資亞洲（日本除外）股票投資主管Elizabeth Soon

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撰文 : 柏瑞投資

欄名 : 柏瑞有理

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