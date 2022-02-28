【港股市況】恒生指數跌逾300點失守22500　阿里巴巴跌逾4%下試100元大關（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

俄羅斯與烏克蘭之間地緣局勢持續緊張，美股期貨周一下挫，道指曾跌逾500點，港股今早則靠穩高開，恒生指數開報22818點，升50點。阿里巴巴 （09988） 逆市跌近2%；騰訊 （00700） 跌近1%；美團 （03690） 升1%；網易 （09999） 升逾5%。

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財經日誌：

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即市走勢：

【11：10】濠賭股下挫，銀娛 （00027） 跌逾4%；金沙 （01928） 跌3%。另外，永利 （01128） 、澳博 （00880） 、新濠 （00200） 跌逾4%；美高梅 （02282） 跌6%。

【11：01】融創 （01918） 最新跌13%，破底低見6.54元。

【10：58】港交所 （00388） 跌幅擴大至逾3%，破底低見377元。

【10：56】阿里巴巴 （09988） 最新跌逾4%，破底低見100.7元。

【10：55】黃金相關股普遍逆市向上，招金 （01818） 、山東黃金 （01787） 升約0.7%；紫金 （02899） 升0.5%；中國黃金 （02099） 跌0.4%。

【10：52】【烏克蘭戰爭】金管局：香港銀行業對俄羅斯債權僅26億

【10：46】恒指最新跌逾300點，報22438點，跌329點；科指跌1.5%，報5036點。

【10：38】恒指最新跌近250點，報25519點。

【10：36】阿里巴巴 （09988） 最新跌逾3%，破底低見101.7元，下試100元大關。

【10：35】吉利 （00175） 跌逾4%，破底低見14.44元；比亞迪 （01211） 跌0.5%；長汽 （02333） 跌逾5%，破底低見16.66元；廣汽 （02238） 跌逾1%。

【10：30】三桶油個別發展，其中，中石油 （00857） 逆市升0.7%；中海油 （00883） 升0.9%；中石化 （00386） 跌0.5%。

【10：26】青瓷遊戲 （06633） 發盈警，預告去年虧損淨額乎約3.5億至3.75億元人民幣，股價跌逾1%。

【盈喜盈警】青瓷遊戲料去年盈轉虧最多3.75億人幣 受優先股公允價值變動拖累

【10：22】網易 （09999） 股價績後續逆市造好，今早再升近6%，高見154.9元。

【10：21】融創 （01918） 股價跌7%，破底低見7.06元。

【10：15】太平洋航運 （02343） 逆市升逾4%，高見4.04元；中遠海控 （01919） 升逾3%，高見15.2元。

【10：14】【阿里巴巴9988業績】阿里巴巴再跌3%考驗100關 上季收入放緩、多間券商料宏觀逆風挑戰持續兼削目標價（一文看清大行觀點）

【10：10】恒指今早曾跌最多280點，低見22487點，跌穿去年12月20日低位22665點，最新跌勢略為喘定，跌161點，報22605點。

【10：07】聯想控股 （03396） 雖發盈喜，，惟股價跌逾5%，低見11.26元。聯想控股預期去年度淨利潤將錄得不少於55億元人民幣，按年增長不低於42%。

【盈喜】聯想控股發盈喜 料去年淨利潤增不少於42%至55億元人民幣

【10：05】【異動股】汽車之家逆市彈近9% 去年經調整淨利潤跌近三成

【10：04】商湯 （00020） 續跌逾3%，低見6.38元。

【10：02】鷹君 （00041） 績後跌逾3%，低見19.48元。鷹君全年虧損收窄至4.99億元，核心業務收益57億元，按年跌31%。

【業績｜本港地產股】鷹君去年虧損收窄至5億元 派末期連特別息1元

【10：00】港交所 （00388） 跌逾2%，破底低見378.4元。

【09：58】絲路物流 （00988） 跌一成。絲路物流公布，聯交所上市委員會根據上市規則維持暫停該集團股份買賣的上市科決定，並將考慮是否提出將上市委員會決定轉交上市覆核委員會進行覆核的要求。

【09：55】滙豐 （00005） 逆市升近0.1%，渣打 （02888） 升逾2%。

【09：43】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 最新跌逾2%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌逾1%；京東 （09618） 逆市靠穩升0.5%。

【京東9618】京東斥5.46億美元增持即時配送平台「達達」 交易已獲監管批准、料2月底完成

【09：39】恒指最新跌穿22600點關口，跌220點，報22547點。

【09：38】【食肆停堂食】大家樂3.1起全日暫停堂食、股價創逾12年低 大快活未有計劃停堂食

【09：37】港股開市初段轉跌約100點，恒指報22664點，跌103點。

【09：31】歌禮製藥 （01672） 公布盈喜，截至去年12月底全年，收入約7610萬至7760萬元人民幣，按年增加117%至122%，歌禮製藥升逾3%，高見4.55元。

【藥股盈喜】歌禮製藥去年收入增117至122%

【09：30】油價最新升逾4%，中石油 （00857） 升近0.5%；中海油 （00883） 升1%；中石化 （00386） 跌0.3%。

【09：24】恒生指數開報22818點，升50點。阿里巴巴 （09988） 逆市跌近2%；騰訊 （00700） 跌近1%；美團 （03690） 升1%；網易 （09999） 升逾5%。

【09：13】期指開報22677點，升45點。

【08：45】恒指黑期跌約172點，報22639點；道指期貨跌507點，報33551點。

【08：34】【第五波疫情】敘福樓旗下所有餐廳牛角、牛涮鍋等今日起暫停營運 管理層：期望停業將會是短暫的

【08：16】【新股IPO】蔚來：申請以介紹形式來港第二上市 預期3月10日開始買賣

【08：08】【盈喜】聯想控股發盈喜 料去年淨利潤增不少於42%至55億元人民幣

【07：45】港股ADR收報23100點，升333點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報56.64元，較港收市價高1.89元或3.5%。騰訊 （00700） ADR折合報425.49元，較港收市價高1.49元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報105.36元，較港收市價高0.06元或近0.1%。

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【07：30】美股上周五造好，俄方通知烏克蘭同意進行談判。英美均表明不會派兵往烏克蘭，制裁俄羅斯的措施較預期溫和，加上美國官員表示不會制裁俄石油和天然氣行業，以免油價飆升刺激通脹上揚；同時，有聯儲局官員稱，烏克蘭危機與美國經濟之間的直接關聯偏低。美國通脹符預期，儲局收水速度可能更慎重。道指上周五重上34000關，收市升834點，報34058點；標指升95點，報4384點；納指升221點，報13694點。

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責任編輯：梁浩碩