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【港股市況】恒指黑期跌約172點　道指期貨跌507點（不斷更新）

股市 09:14 2022/02/28

分享：

俄羅斯與烏克蘭之間地緣局勢持續緊張，美股期貨周一下挫，道指跌逾500點，料拖累港股今早的走勢。恒指黑期最新跌約172點，報22639點。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

財經日誌：

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    +3

即市走勢：

【09：13】期指開報22677點，升45點。

【08：45】恒指黑期跌約172點，報22639點；道指期貨跌507點，報33551點。

【08：34】【第五波疫情】敘福樓旗下所有餐廳牛角、牛涮鍋等今日起暫停營運　管理層：期望停業將會是短暫的

【08：16】【新股IPO】蔚來：申請以介紹形式來港第二上市　預期3月10日開始買賣

【08：08】【盈喜】聯想控股發盈喜　料去年淨利潤增不少於42%至55億元人民幣

【07：45】港股ADR收報23100點，升333點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報56.64元，較港收市價高1.89元或3.5%。騰訊 （00700） ADR折合報425.49元，較港收市價高1.49元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報105.36元，較港收市價高0.06元或近0.1%。

更多港股ADR及中概股收市：

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【07：30】美股上周五造好，俄方通知烏克蘭同意進行談判。英美均表明不會派兵往烏克蘭，制裁俄羅斯的措施較預期溫和，加上美國官員表示不會制裁俄石油和天然氣行業，以免油價飆升刺激通脹上揚；同時，有聯儲局官員稱，烏克蘭危機與美國經濟之間的直接關聯偏低。美國通脹符預期，儲局收水速度可能更慎重。道指上周五重上34000關，收市升834點，報34058點；標指升95點，報4384點；納指升221點，報13694點。

即睇美股收市：

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    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

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推動2022年亞洲小型股上升的動力
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