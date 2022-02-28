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【第五波疫情】敘福樓瀉一成　旗下所有餐廳牛角、牛涮鍋等今日起暫停營運、管理層：期望停業將會是短暫的

股市 14:13 2022/02/28

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【第五波疫情】敘福樓旗下所有餐廳「牛角」、「牛涮鍋」等今日起暫停營運　管理層：期望停業將會是短暫

本港第五波疫情持續爆發，多間食肆更先後宣布暫停營業。經營「牛角」、「牛涮鍋」、「溫野菜」的敘福樓 （01978） 表示，已決定自今日起暫停旗下所有餐廳的營運。管理層期望暫停將會是短暫的。

敘福樓開市跌4.3%，現跌幅擴大至跌9.7%，報0.84元，創去年6月低。

敘福樓表示，將密切監察市場狀況並及時調整其應對策略，並致力在適當的時候重新開放上述餐廳。投資者務請留意本地疫情發展，以及政府不時實施及公佈可能影響公司業務營運的限制。

敘福樓行政總裁黃傑龍上周六（26日）在Facebook表示，營商環境惡化至實在無法經營，集團旗下所有餐廳，包括：牛角日本燒肉專門店、日本涮涮鍋專門店温野菜及牛涮鍋等，所有分店將於今日起開始暫停營業。

*重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響*

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【第五波疫情】敘福樓旗下全綫分店下周一起停業　包括牛角、温野菜等　黃傑龍：營商環境惡化至無法經營

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編輯：姚卓然

港股 疫情 敘福樓集團（01978） 餐廳 牛角 燒肉 黃傑龍

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