【新股IPO】蔚來：申請以介紹形式來港第二上市　預期3月10日開始買賣

蔚來集團 （新上市編號：09866） 以介紹形式於香港上市，意味內地造車三巨頭小鵬汽車 （09869） 、理想汽車 （02015） 及蔚來均在港上市。中國電動汽車製造商蔚來（美：NIO）公布，其美國存託股份現時在紐交所上市及買賣，已根據香港上市規則申請其A類普通股於香港聯交所主板作第二上市。

蔚來上周五收報20.94美元，跌0.28美元或1.3%。

蔚來表示，A類普通股的上市僅以介紹方式於香港聯交所主板進行，且概無就該上市發行或出售任何股份。A類普通股預期將於3月10日開始在香港聯交所買賣。A類普通股將以每手10股A類普通股的交易單位交易。

招股書披露蔚來最新股權架構。其中蔚來創始人、董事長、CEO李斌持股10.6%，擁有投票權39%，騰訊 （00700） 持股9.8%，擁有17.4%投票權。

截至2021年9月底止9個月，蔚來收入262.4億元人民幣，按年增加1.7倍，期內淨虧損18.7億元人民幣，按年縮窄52.2%。

蔚來此前傳出考慮在新加坡二次上市。蔚來及後回應表示對於市場傳言不予置評。

【新股IPO】市傳蔚來正考慮在新加坡二次上市 公司：不予置評、美股盤前升逾3%

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責任編輯：梁浩碩