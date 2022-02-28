  • 21°C
香港時間 : 2022228日 (一) 13:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】蔚來介紹形式香港第二上市、不集資3月10日掛牌　續推新加坡上市（第二版）

新股IPO 12:19 2022/02/28

分享：

蔚來：以介紹形式來港上市　預期3月10日開始買賣

蔚來 （新上市編號：09866） 以介紹形式於香港上市，意味內地造車新勢力三巨頭小鵬汽車 （09869） 、理想汽車 （02015） 及蔚來均在港上市。最早在美國上市的中國電動汽車製造商蔚來（美：NIO）公布，其美國存託股份現時在紐交所上市及買賣，已根據香港上市規則申請其A類普通股於香港聯交所主板作第二上市。

蔚來香港不集資　3月10日即可買賣

蔚來表示，A類普通股的上市僅以介紹方式於香港聯交所主板進行，且概無就該上市發行或出售任何股份。A類普通股預期將於3月10日開始在香港聯交所買賣。A類普通股將以每手10股A類普通股的交易單位交易。

蔚來回流香港屢傳阻滯，最終以介紹方式上市，港股流通量恐明顯落後其他回流中概股。相對小鵬汽車、理想汽車以主要上市在香港交易有望齊納港股通，蔚來現時回流方式將無法符合港股通資格。

蔚來上周五收報20.94美元，跌0.28美元或1.3%。

蔚來去年中傳出香港第二上市遇阻，可見【下一頁】

蔚來李斌持股10.6%、騰訊持9.8%　同股不同權架構

招股書披露蔚來最新股權架構。其中蔚來創始人、董事長、CEO李斌持股10.6%，擁有投票權39%，騰訊 （00700） 持股9.8%，擁有17.4%投票權。

截至2021年9月底止9個月，蔚來收入262.4億元人民幣，按年增加1.7倍，期內淨虧損18.7億元人民幣，按年縮窄52.2%。

蔚來新加坡上市待審批

蔚來此前傳出考慮在新加坡二次上市，蔚來在初步招股文件表示，有關新加坡上市申請仍待新加坡交易所審批，蔚來同樣考慮以介紹方式在新加坡主板第二上市。

*重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響*

相關文章：

【新股IPO】市傳蔚來正考慮在新加坡二次上市　公司：不予置評、美股盤前升逾3%

【電動車】小鵬汽車獲納港股通　北水買賣回流中概股先例

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

責任編輯：梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文
港股 美股 蔚來（美：NIO） 第二上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【分析】SWIFT是甚麼？是否有效制裁俄羅斯？
【分析】SWIFT是甚麼？是否有效制裁俄羅斯？
【國際結算系統】SWIFT剔出俄羅斯受制裁銀行　油價恐波動
【國際結算系統】SWIFT剔出俄羅斯受制裁銀行　油價恐波動
【檢測試劑】實惠中午12時開放登記預售Savewo救世快速抗原測試劑　首批每盒僅售18元　最快3.1取貨【附詳情】
【檢測試劑】實惠中午12時開放登記預售Savewo救世快速抗原測試劑　首批每盒僅售18元　最快3.1取貨【附詳情】
【俄烏衝突】普京將核武設為特殊警戒　分析：不表示有意用核武　美國稱「完全不可接受」
【俄烏衝突】普京將核武設為特殊警戒　分析：不表示有意用核武　美國稱「完全不可接受」
【食肆停堂食】大家樂3.1起全日暫停堂食、股價創逾12年低　大快活未有計劃停堂食
【食肆停堂食】大家樂3.1起全日暫停堂食、股價創逾12年低　大快活未有計劃停堂食
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款