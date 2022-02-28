【新股IPO】蔚來介紹形式香港第二上市、不集資3月10日掛牌　續推新加坡上市（第二版）

▲ 蔚來：以介紹形式來港上市 預期3月10日開始買賣

蔚來 （新上市編號：09866） 以介紹形式於香港上市，意味內地造車新勢力三巨頭小鵬汽車 （09869） 、理想汽車 （02015） 及蔚來均在港上市。最早在美國上市的中國電動汽車製造商蔚來（美：NIO）公布，其美國存託股份現時在紐交所上市及買賣，已根據香港上市規則申請其A類普通股於香港聯交所主板作第二上市。

蔚來香港不集資 3月10日即可買賣

蔚來表示，A類普通股的上市僅以介紹方式於香港聯交所主板進行，且概無就該上市發行或出售任何股份。A類普通股預期將於3月10日開始在香港聯交所買賣。A類普通股將以每手10股A類普通股的交易單位交易。

蔚來回流香港屢傳阻滯，最終以介紹方式上市，港股流通量恐明顯落後其他回流中概股。相對小鵬汽車、理想汽車以主要上市在香港交易有望齊納港股通，蔚來現時回流方式將無法符合港股通資格。

蔚來上周五收報20.94美元，跌0.28美元或1.3%。

蔚來李斌持股10.6%、騰訊持9.8% 同股不同權架構

招股書披露蔚來最新股權架構。其中蔚來創始人、董事長、CEO李斌持股10.6%，擁有投票權39%，騰訊 （00700） 持股9.8%，擁有17.4%投票權。

截至2021年9月底止9個月，蔚來收入262.4億元人民幣，按年增加1.7倍，期內淨虧損18.7億元人民幣，按年縮窄52.2%。

蔚來新加坡上市待審批

蔚來此前傳出考慮在新加坡二次上市，蔚來在初步招股文件表示，有關新加坡上市申請仍待新加坡交易所審批，蔚來同樣考慮以介紹方式在新加坡主板第二上市。

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責任編輯：梁浩碩