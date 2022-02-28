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【俄烏衝突】俄羅斯盧布兌美元開市急貶兩成　俄央行或禁外資沽貨

股市 15:09 2022/02/28

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【俄烏衝突】俄羅斯盧布兌美元開市急貶兩成　俄央行或禁外資沽貨

俄羅斯全面入侵烏克蘭後，歐美周末對俄羅斯實施更嚴厲制裁。俄羅斯央行周一宣布，將關鍵利率提升至20%。在當地滙市開市後，美元兌俄羅斯盧布開盤漲超25%，相當於盧布兌美元貶值約兩成。

俄羅斯央行表示，會在莫斯科時間周一上午10時（香港時間下午3時）如常啟動滙市交易，在當地時間下午1點（香港時間下午6時）決定股市開市時間，莫斯科交易所的股票交易可能在下午3點開始，禁止外國人賣出俄羅斯證券。

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歐美逐俄羅斯出SWIFT 分析：美聯儲局或重新向市場注資，可見【下一頁】

俄羅斯：關鍵利率升至20厘　企業必須出售80%外匯收入

隨歐美制裁升級，俄羅斯中央銀行周日（27日）發表聲明稱，俄方擁有必要資源，可以維持金融穩定，保障金融領域業務運轉。

結果，周一俄羅斯央行將關鍵利率由9.5%提升至20%，俄羅斯央行表示，加息是為了抵消盧布貶值和通脹風險的增加。同時，俄羅斯財政部對企業實行強制性外匯出售規定，要求企業必須出售80%的外匯收入。

全球最大主權基金之一、挪威：出清俄羅斯投資

另一邊廂，英國打算採取進一步的限制性經濟措施，擬禁止所有英國人與俄羅斯央行有交易往來，而英國將與美國和歐盟協調，對俄羅斯央行採取措施。歐盟亦禁止俄羅斯公司上市，限制俄羅斯債券銷售。

另外，外資大戶已表態沽貨，挪威總理Jonas Gahr Store周日稱，挪威央行投資管理公司（Norges Bank Investment Management， NBIM），將悉數沽清投資組合內的俄羅斯資產。挪威NBIM管理的資產值逾1.3萬億美元，是全球最大的主權基金之一。

BP亦表示，正尋求剝離自2013年持有的俄羅斯國有石油公司Rosneft 近 20% 股份。

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編輯：姚卓然

*重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響*

軍事 制裁 外資 俄羅斯 俄羅斯盧布
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