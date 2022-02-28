▲ 【俄烏衝突】俄羅斯央行命令外資自香港時間中午12時起不准沽貨

俄羅斯全面入侵烏克蘭後，遭到歐美周末對俄羅斯實施了更嚴厲制裁。消息指，今晨俄羅斯央行命令市場參與者從格林威治標準時間（GMT）時間2月28日04：00起（香港時間中午12時），拒絕外國客戶出售俄羅斯證券的投標，即意味外資不准沽貨。

俄羅斯盧布持續貶值，美元兌俄羅斯盧布在EBS平台上的交易價格漲至106.9975，較周五的收盤價上漲27%。

俄羅斯中央銀行周日（27日）發表聲明稱，俄方擁有必要資源，可以維持金融穩定，保障金融領域業務運轉。

另外，外資大戶已表態沽貨，挪威總理Jonas Gahr Store周日稱，挪威央行投資管理公司（Norges Bank Investment Management， NBIM），將悉數沽清投資組合內的俄羅斯資產。挪威NBIM管理的資產值逾1.3萬億美元，是全球最大的主權基金之一。

BP亦表示，正尋求剝離自2013年持有的俄羅斯國有石油公司Rosneft 近 20% 股份。

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編輯：姚卓然