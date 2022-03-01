【美股期貨】道指期貨跌69點　納指期貨跌逾0.5%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

俄烏首輪談判結束，將舉行第二輪和談，美股隔晚個別發展，美股期貨周二於亞洲時段，道指期貨升23點，納指期貨跌0.1%。美國今日將會公布2月製造業PMI終值、2月ISM製造業指數、1月營建支出。

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即市走勢：

【17：33】道指期貨跌69點，納指期貨跌逾0.5%。

【12：57】道指期貨升23點，報33916點；標指期貨升不足1點，報4374點；納指期貨跌14點或0.1%，報14223點。

【12：20】【烏克蘭戰爭】花旗俄羅斯風險敞口近100億美元 預警業務將受到潛在打擊

【11：17】【SWIFT】摩通戴蒙：俄羅斯銀行剔出SWIFT或釀「意想不到的後果」

【10：54】【烏克蘭戰爭】MSCI或本周加入「變相制裁」 就俄羅斯股市可投資性尋求意見

【08：23】【Tesla對手】Lucid大削產量預測多達四成 股價盤後挫14%

【08：13】【美企業績】Zoom上季營收增長放緩 首季指引遜預期、擬最多回購10億美元

【07：53】【Bitcoin】比特幣升逾14%重上43000美元 與俄羅斯有關？

==以下2月28日（周一）股市==

美歐各地對俄羅斯作出新一輪制裁，投資者擔心烏克蘭危機所帶來經濟後果，道指尾段曾瀉589點；俄烏將舉行第二輪和談，帶動道指收窄跌幅，納指倒升。道指收市跌166點，報33892點；標指跌10點，報4373點；納指則升56點，報13751點。俄烏首日和平談判結束，同意進一步磋商；美10年債息回軟，報1.832厘。歐股繼續走弱，德法股跌0.73%及1.39%，英股跌0.42%、歐洲Stoxx 600指數則跌0.1%。

即睇美股收市：

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軍工股逆市升，洛歇馬丁及雷神公司股價升6%及4% ； 多倫多道明銀行以134億美元現金收購美國同業First Horizon Corp.，First Horizon 股價升28.7%。

美國禁止與俄羅斯央行進行交易，禁止美國人參與任何涉及俄羅斯央行、國家財富基金或財政部的交易。根據美國財政部聲明，財政部海外資產控制辦公室的此舉將實際上凍結在美國或美國國民持有的任何俄羅斯央行資產。外電引述美國政府官員指，要在開市前採取這些行動，因為從盟友那裏了解到，俄羅斯中央銀行正試圖轉移資產，從一開始就會有大量資產外逃。另一位官員指，普京的 6300 億美元儲備，只有在他能用時才有意義。

瑞士放棄傳統上保持中立的承諾，宣布與歐盟展開一致行動，凍結俄羅斯在瑞士的資產，包括總統普京在內共336人在瑞士銀行的帳戶。

俄新社引述烏克蘭方面消息稱，俄羅斯和烏克蘭舉行的和平談判結束，雙方代表將返回各自首都進行磋商，其後舉行第二輪談判。烏克蘭代表表示，雙方主要討論停火問題。俄羅斯代表團團長梅津斯基稱，下一輪會談將在白羅斯與波蘭接壤邊境附近舉行。白羅斯通訊社（BelTA）引述俄代表團方面的消息稱，下一輪談判將在未來幾天舉行。

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焦點新聞：

【美股一周前瞻】聚焦鮑威爾講話及非農數據 拜登周二發表國情咨文

*重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響*

即市走勢：

【02：33】俄羅斯央行：將於3月2日上午9點（北京時間當日14：00）宣布是否於周三恢復股票和衍生品交易的決定。

【02：27】美國和盟國討論合計釋放6000萬桶石油儲備

三位知情人士透露，美國及其盟國正考慮協調釋放約6000萬桶戰略石油儲備。據悉目前的討論重點是美國投放3000萬桶石油，其他國家總計釋放3000萬桶。知情人士說，目前還沒有做出最終決定，討論可能還會持續幾天，美國正在與國際能源署（IEA）其他成員國協調。

兩位知情人士表示，參與磋商的人士中還包括來自沙特、阿聯酋和其他歐佩克+國家的官員。最終決定將在幾天內做出，美國官員也在與盟國商討稍後釋放更多庫存原油的可能性。

【02：23】俄羅斯央行：3月1日莫斯科交易所將不會恢復股票交易

當地時間2月28日晚，俄羅斯央行決定，3月1日莫斯科交易所將不會恢復股票交易。貨幣交易將正常進行。

【02：21】歐盟能源專員西姆森：已經同意密切監控烏克蘭核電站的安全。

歐盟將盡快與烏克蘭進行電網對接，歐盟國家同意向烏克蘭提供能源援助，又指不能排除俄羅斯會以打擊能源貿易的措施來回應歐盟的制裁。俄羅斯的入侵是歐盟能源安全問題的分水嶺。歐盟需要快速部署可再生能源，預計下周將向新能源委員會提交信息。

【02：16】道指跌349點或逾1%；納指反覆轉跌32點，跌幅0.2%；標指跌36點或0.8%

【01：59】國際足聯和歐足聯發表聯合聲明，暫停俄羅斯俱樂部所有比賽

國際足聯和歐足聯發表聯合聲明，暫停俄羅斯俱樂部參加國際足聯和歐足聯的所有比賽，直到進一步通知。

【01：54】據市場消息：印度國家銀行（SBI）已經停止處理涉及受制裁的俄羅斯實體的交易

【01：52】據市場消息：納斯達克和紐約證交所暫停在各自交易所上市的俄羅斯公司的股票交易。

【01：52】俄烏下一輪談判有望於3月2日在白波邊境地區舉行

俄烏談判消息人士沃斯克列先斯基表示，俄烏下一輪談判有望於3月2日在白波邊境地區舉行。關於剛剛結束的會談，他表示說，雙方能夠坐下來談判已經是一個成果。會談上雙方都聽到了對方的立場。尤其是烏克蘭方面聽到了，俄羅斯要求其承認對克里米亞的主權，而俄方也聽到了烏方要求立即停火和撤兵的要求。沃斯克列先斯基說，這兩方面可能是目前雙方談判的重點。他認為，雙方第一次談判的結果不能令人樂觀，但是好在談判進程還在繼續。

【01：50】據市場消息：歐盟批准對俄羅斯部分最富有的大亨實施制裁，並將開始起草針對更多俄羅斯寡頭的制裁措施。

【01：48】土耳其總統：為防止俄烏危機升級，將行使《蒙特勒公約》所賦予的權利

土耳其總統埃爾多安當地時間2月28日表示，為了防止俄烏危機升級，土耳其決心行使《蒙特勒公約》所賦予的權利。俄羅斯對烏克蘭發起軍事行動「不可接受」，土方對俄烏衝突感到難過，呼籲雙方通過對話解決問題。

根據1936年《蒙特勒公約》的相關規定，北約成員國土耳其擁有監管軍艦過境博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽的權利，可以在戰時或是自身安全受到威脅時，關閉海峽，禁止外國軍艦進入。

【01：43】聯合國秘書長發言人：古特雷斯無權取消俄羅斯投票權

當地時間2月28日，聯合國秘書長發言人在回答記者提問時，表示聯合國秘書長無法取消俄羅斯投票權。聯合國秘書長發言人迪雅里克表示，根據《聯合國憲章》的規定，聯合國秘書長無權取消俄羅斯投票權。但迪雅里克並未告知古特雷斯如何進行回覆。

【01：42】據市場消息，荷蘭皇家殻牌將退出與俄羅斯天然氣公司Gazprom實體的股權合作關係

【01：40】歐元區德法意西主權債收益率周一跌超10個基點，意債收益率2月份累漲逾40個基點

週一（2月28日）歐市尾市，德國10年期國債收益率跌10.6個基點，刷新日低至0.126%，避險買需使其脫離歐式早盤錄得的日高0.213%，2月份累漲12.4個基點；兩年期德債收益率跌16.4個基點，刷新1月31日以來低點至-0.541%，2月份累跌4.5個基點。

法國10年期國債收益率10.5個基點，刷新日低至0.601%，2月份累漲17.9個基點。

英國10年期國債收益率跌5.3個基點，刷新日低至1.405%，2月份累漲10.7個基點；兩年期英債收益率跌17.1個基點，報1.035%，逼近2月3日低點1.144%，2月份累跌0.4個基點。

意大利10年期國債收益率跌12.8個基點，刷新日低至1.706%，2月份累漲41.2個基點。

西班牙10年期國債收益率跌10.2個基點，刷新日低至1.111%。

希臘10年期國債收益率跌4.6個基點，刷新日低至2.527%。

【01：10】俄烏第一輪談判結束，雙方已找到未來達成共識的要點

當地時間2月28日，俄羅斯與烏克蘭在白俄羅斯舉行談判，雙方的會談持續約5個小時，詳細討論所有議程。談判結束後，雙方談判代表團成員舉行新聞發布會。烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克在談判後的新聞發布會上表示，烏克蘭和俄羅斯代表團今天舉行第一輪會談，主要目的就是討論在烏克蘭境內，停火及停止軍事行為的問題。雙方就部分優先問題明確瞭解決方案。

為了這些方案可以最終簽署並履行，雙方決定回到各自的首都進行磋商。雙方一致同意近期舉行下一輪會談，以便這些方案可以最終落實。俄羅斯代表團團長梅津斯基也表示，雙方在談判中找到了未來可能達成共識的要點。烏克蘭和俄羅斯代表團的下一次會談，將於未來幾天在白俄羅斯-波蘭邊境舉行。

【01：08】道指標指跌幅收窄，納指轉漲。道指跌222點，跌幅為0.65%，報33836點；納指漲34點，漲幅為0.25%，報13729點；標指跌11點，跌幅為0.25%，報4373點。

【01：02】美股氫能源板塊集體走高，Bloom Energy（美：BE）、普拉格能源（美：PLUG）均漲超13%，燃料電池能源（美：FCEL）漲超15%。

【00：49】Lucid Group（美：LCID）盤中漲幅擴大至10%，股價逼近30美元。

【00：28】據新華社消息， 中國駐烏克蘭大使館28日證實，當天中國開始從烏克蘭撤出首批公民。

【23：25】俄羅斯及烏克蘭的第三輪談判開始，預期是最後一輪，道指跌465點。

【22：30】美股開市跌445點，報33612點，標指跌1.1%，納指僅跌0.6%。油價升3.9%，報95.16美元。

【20：48】道指跌297點

【20：47】美國禁止與俄羅斯央行進行交易，禁止美國人參與任何涉及俄羅斯央行、國家財富基金或財政部的交易。根據美國財政部聲明，財政部海外資產控制辦公室的此舉將實際上凍結在美國或美國國民持有的任何俄羅斯央行資產。

【19：08】道指期貨跌367點，美股三大指數期貨跌1%，德法股跌逾2%

【12：19】道指期貨跌582點，報33476點；標指期貨跌105點，報4279點；納指期貨跌361點或2.6%，報13827點。

【11：24】【烏克蘭戰爭】歐美逐俄羅斯出SWIFT 分析：美聯儲局或重新向市場注資

【10：45】道指期貨跌614點或1.8%，報33444點；標指期貨跌110點或2.5%，報4274點；納指期貨跌379點或2.7%，報13809點。

【07：19】紐約期油升5.07元或5.5%，報97美元；布蘭特期油升4.86美元或5.1%，報99.37美元。

【07：16】道指期貨跌413點或1.2%，報33644點；標指期貨跌97點或2.2%，報4287點；納指期貨跌365點或2.6%，報13824點。

【07：00】【SWIFT制裁】逾10石油商品交易員料俄出口嚴重受阻 分析指短期左右能源供應與價格

【07：00】【國際結算系統】SWIFT剔出俄羅斯受制裁銀行 油價恐波動

【分析】SWIFT是甚麼？是否有效制裁俄羅斯？

【07：00】美股上周五造好，俄方通知烏克蘭同意進行談判。英美均表明不會派兵往烏克蘭，制裁俄羅斯的措施較預期溫和，加上美國官員表示不會制裁俄石油和天然氣行業，以免油價飆升刺激通脹上揚；同時，有聯儲局官員稱，烏克蘭危機與美國經濟之間的直接關聯偏低。美國通脹符預期，儲局收水速度可能更慎重。道指上周五重上34000關，收市升834點，報34058點；標指升95點，報4384點；納指升221點，報13694點。

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責任編輯：梁浩碩