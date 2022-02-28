【美股期貨】道指期貨跌逾400點、納指期貨跌2.6%　國際油價升半成（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭之間的地緣政治緊張局勢升級，俄羅斯周末繼續向烏克蘭推進，歐盟宣布擬將個別俄羅斯銀行從SWIFT剔出，投資者愈來愈擔心俄羅斯和烏克蘭之間戰爭的經濟後果，美股期貨周一下挫，道指期貨跌逾400點，納指期貨跌2.6%，油價升半成。

美國今日將會公布零售庫存及批發存貨、MINI芝加哥PMI、2月達拉斯聯儲製造企業活動指數。

焦點新聞：

【美股一周前瞻】聚焦鮑威爾講話及非農數據 拜登周二發表國情咨文

即市走勢：

【07：19】紐約期油升5.07元或5.5%，報97美元；布蘭特期油升4.86美元或5.1%，報99.37美元。

【07：16】道指期貨跌413點或1.2%，報33644點；標指期貨跌97點或2.2%，報4287點；納指期貨跌365點或2.6%，報13824點。

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【07：00】【國際結算系統】SWIFT剔出俄羅斯受制裁銀行 油價恐波動

【分析】SWIFT是甚麼？是否有效制裁俄羅斯？

【07：00】美股上周五造好，俄方通知烏克蘭同意進行談判。英美均表明不會派兵往烏克蘭，制裁俄羅斯的措施較預期溫和，加上美國官員表示不會制裁俄石油和天然氣行業，以免油價飆升刺激通脹上揚；同時，有聯儲局官員稱，烏克蘭危機與美國經濟之間的直接關聯偏低。美國通脹符預期，儲局收水速度可能更慎重。道指上周五重上34000關，收市升834點，報34058點；標指升95點，報4384點；納指升221點，報13694點。

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責任編輯：梁浩碩