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【美股期貨】道指期貨曾跌逾600點、納指期貨跌2.6%　國際油價升半成（不斷更新）

股市 12:23 2022/02/28

分享：

俄羅斯與烏克蘭之間的地緣政治緊張局勢升級，俄羅斯周末繼續向烏克蘭推進，歐盟宣布擬將個別俄羅斯銀行從SWIFT剔出，投資者愈來愈擔心俄羅斯和烏克蘭之間戰爭的經濟後果，美股期貨周一下挫，道指期貨曾跌逾600點，納指期貨跌2.6%，油價升半成。

美國今日將會公布零售庫存及批發存貨、MINI芝加哥PMI、2月達拉斯聯儲製造企業活動指數。

港股市況不斷更新，詳情請看：【下一頁】

焦點新聞：

【美股一周前瞻】聚焦鮑威爾講話及非農數據　拜登周二發表國情咨文

即市走勢：

【12：19】道指期貨跌582點，報33476點；標指期貨跌105點，報4279點；納指期貨跌361點或2.6%，報13827點。

【11：24】【烏克蘭戰爭】歐美逐俄羅斯出SWIFT　分析：美聯儲局或重新向市場注資

【10：45】道指期貨跌614點或1.8%，報33444點；標指期貨跌110點或2.5%，報4274點；納指期貨跌379點或2.7%，報13809點。

*重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響*

【07：19】紐約期油升5.07元或5.5%，報97美元；布蘭特期油升4.86美元或5.1%，報99.37美元。

【07：16】道指期貨跌413點或1.2%，報33644點；標指期貨跌97點或2.2%，報4287點；納指期貨跌365點或2.6%，報13824點。

【07：00】【SWIFT制裁】逾10石油商品交易員料俄出口嚴重受阻　分析指短期左右能源供應與價格

【07：00】【國際結算系統】SWIFT剔出俄羅斯受制裁銀行　油價恐波動

【分析】SWIFT是甚麼？是否有效制裁俄羅斯？

【07：00】美股上周五造好，俄方通知烏克蘭同意進行談判。英美均表明不會派兵往烏克蘭，制裁俄羅斯的措施較預期溫和，加上美國官員表示不會制裁俄石油和天然氣行業，以免油價飆升刺激通脹上揚；同時，有聯儲局官員稱，烏克蘭危機與美國經濟之間的直接關聯偏低。美國通脹符預期，儲局收水速度可能更慎重。道指上周五重上34000關，收市升834點，報34058點；標指升95點，報4384點；納指升221點，報13694點。

美股上周動態，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

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