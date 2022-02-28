【美股期貨】俄烏正談判　道指期貨跌367點　三大指數期貨跌1%　德法股跌逾2%（不斷更新）

烏克蘭表示，國防部長帶領的一個代表團已經抵達白俄羅斯邊境，與俄羅斯官員會談，旨在結束衝突。俄羅斯在受制下，經濟壓力大，央行即使出外滙管制措施，但股價未有開市，油價及天然汽價急升，高盛預期，油價可升到115美元。

最新形勢：（1）烏克蘭申請加入歐盟，（2）俄羅斯升息至2003年以來最高及實施其他資本管制措施，（3）英國將禁止任何公民或法人與俄羅斯央行進行金融交易，（4） 投資者約持2,500億美元俄羅斯公司債，（5）俄烏戰事掀風浪，全球衰退成股市面臨的重大威脅，（6）俄羅斯央行稱莫斯科交易所周一無股票交易 ，

央行發布公告稱，將基準利率從9.5厘，上調至20厘，禁止券商執行非居民在莫斯科

易所賣出證券的指令，俄羅斯公司義務賣出80％的外匯收入。央行將兌美元滙率定在76.145至90之間。俄羅斯盧布曾跌40.8%，至低見117.933，其後跌幅收窄至18%，報102水平。

美股期貨周一下挫，道指期貨曾跌逾600點，納指期貨跌3.5%。

美國今日將會公布零售庫存及批發存貨、MINI芝加哥PMI、2月達拉斯聯儲製造企業活動指數。

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焦點新聞：

【美股一周前瞻】聚焦鮑威爾講話及非農數據 拜登周二發表國情咨文

即市走勢：

【19：08】道指期貨跌367點，美股三大指數期貨跌1%，德法股跌逾2%

【12：19】道指期貨跌582點，報33476點；標指期貨跌105點，報4279點；納指期貨跌361點或2.6%，報13827點。

【11：24】【烏克蘭戰爭】歐美逐俄羅斯出SWIFT 分析：美聯儲局或重新向市場注資

【10：45】道指期貨跌614點或1.8%，報33444點；標指期貨跌110點或2.5%，報4274點；納指期貨跌379點或2.7%，報13809點。

*重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響*

【07：19】紐約期油升5.07元或5.5%，報97美元；布蘭特期油升4.86美元或5.1%，報99.37美元。

【07：16】道指期貨跌413點或1.2%，報33644點；標指期貨跌97點或2.2%，報4287點；納指期貨跌365點或2.6%，報13824點。

【07：00】【SWIFT制裁】逾10石油商品交易員料俄出口嚴重受阻 分析指短期左右能源供應與價格

【07：00】【國際結算系統】SWIFT剔出俄羅斯受制裁銀行 油價恐波動

【分析】SWIFT是甚麼？是否有效制裁俄羅斯？

【07：00】美股上周五造好，俄方通知烏克蘭同意進行談判。英美均表明不會派兵往烏克蘭，制裁俄羅斯的措施較預期溫和，加上美國官員表示不會制裁俄石油和天然氣行業，以免油價飆升刺激通脹上揚；同時，有聯儲局官員稱，烏克蘭危機與美國經濟之間的直接關聯偏低。美國通脹符預期，儲局收水速度可能更慎重。道指上周五重上34000關，收市升834點，報34058點；標指升95點，報4384點；納指升221點，報13694點。

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責任編輯：梁浩碩