【美股收市】俄軍加強轟炸 道指瀉597點 紐油飆11% 烏美元首通話

俄軍加強轟炸烏克蘭，烏克蘭總統澤連斯基與美國總統拜登通電話，促盡快阻止侵略者 ； 紐約期油曾飆11.55%至106.78美元，投資者憂拖累環球經濟，周二道指一度瀉784點。

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道指收市跌597點或1.76%，報33294點；標指跌67點或1.55%，報4306點；納指跌218點或1.59%，報13532點。

俄烏激戰， 油價飆升，紐約期油一度升穿106美元關口，為2014年6月以來高位，最新報106.34美元，升11%。倫敦布蘭特期油亦升9%，報107.14美元。大摩上調油價預測，料布油次季平均價格將達110美元，因在烏克蘭危機下，油價風險溢價可能在未來幾個月內保持不變。

烏美元首通話， 討論了針對俄羅斯的制裁，以及對烏克蘭的國防支持。拜登強調美國對烏克蘭的幫助，包括持續提供安全援助、經濟支持和人道主義援助等。

烏克蘭第二大城市哈爾科夫的自由廣場遭俄軍空襲後，首都基輔都受到空襲。基輔電視塔附近發生第二次爆炸，有5人在襲擊中喪生 。有衞星圖片顯示俄軍逼近基輔，長達65公里的軍方車隊，正在駛向基輔。

澤連斯基接受傳媒訪問時，要求北約設立禁飛區，阻止俄軍空襲烏克蘭 ； 俄羅斯必須停止轟炸，兩國才能夠展開有意義的和談。

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俄烏開戰令美國經濟前景變得不明朗。市場普遍不再預期聯儲局於3月加息0.5厘，預期加0.25厘，美10年債息一度急跌14.5基點，至1.683厘。

美國2月份製造業採購經理指數（PMI）終值為57.3，略低於預期，期內ISM製造業指數報58.6，高預期。

另外，中國大使館安排在烏公民撤離 ， 央視報道，有華人在烏克蘭東部趕往西部利沃夫途中，中彈受傷，已經送院救治。報道說，受傷華人在搬運行李期間，被誤以為搬運軍事物資而遭到槍擊，據報已經脫離生命危險。國務委員兼外長王毅與烏克蘭外長庫列巴通電話，重點就確保中國在烏公民安全表明立場，督促烏方承擔相應國際責任。

法國及德國股市分別勁挫3.94%及3.85%，英股則挫1.72%。

最新發展關鍵：（1）烏克蘭總統澤連斯基在歐洲議會特別會議上視頻講話。獲全場起立鼓掌。（2）片段所見，第二大城市哈爾科夫被導彈擊中前一刻，仍有車在道路行駛，烏克蘭稱，至少10人在哈爾科夫空襲中喪生，（3）CDS暗示俄羅斯違約機率達到創紀錄的65%。（4）俄羅斯禁外資沽售該國股債，涉860億美元股票及逾600億美元債券。（5）德交所禁止所有俄國券商交易。（6）俄再飛彈襲擊基輔電視塔

*重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響*

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重點新聞：

【SWIFT制裁】瑞銀：俄羅斯央行可能採取四項措施 或不願立刻實施資本管制

【烏克蘭戰爭】陶冬：過去50年地緣危機只有2次對股市有持久傷害 聯儲局料如常加息、歐央行延遲行動

【美股業績】Sea因應印度制裁 料線上遊戲業務放緩至2020年水平 股價盤前升9%後轉跌

【ARM上市】ARM據報將考慮所有的上市選擇 目前還在初步研討階段

即市走勢：

【02：30】道指挫逾700點，暫跌758點或2.2%；納指標指齊跌逾1.5%， 納指跌228點或逾1.6%；標指跌64點或1.5%

【02：23】現貨黃金向上觸及1940美元，漲1.64%。COMEX期銀日內大漲5%，現報25.58美元。

【02：17】市場消息：歐盟代表們同意進入烏克蘭申請加入歐盟的下一階段。

【02：22】惠譽表示：將7家烏克蘭銀行機構的評級下調至CCC-。

【02：06】俄羅斯將調動100億美元支撐國內股市

在大規模的國際制裁導致國內市場關閉之後，俄羅斯總理Mikhail Mishustin周二在政府會議上宣布，俄羅斯將從主權財富基金調動至多100億美元，用於購買受重創的本地股票。根據計劃，財政部可能聘請VEB.RF及其他金融機構代表規模1,749億美元的國家福利基金入市購股。

【02：05】俄羅斯表示，美國命令驅逐12名俄羅斯駐聯合國外交官是在「升級局勢」， 莫斯科將對12名外交官被驅逐一事做出回應

【01：57】據市場消息，一些俄羅斯石油公司將銀行帳戶， 從受制裁的銀行轉移到羅斯銀行 （Rosbank）、裕信銀行 （UniCredit）和羅馬尼亞銀行Raiffeisen，以維持業務運營。

【01：36】聯合國大會緊急特別會議將於3月2日，就烏克蘭提交決議草案進行投票

聯大主席發言人表示，聯合國大會緊急特別會議將在美東時間3月2日早10時，就烏克蘭提交的決議草案進行投票。決議需要聯大超過三分之二的非棄權票投贊同才能通過。

【01：26】俄羅斯盧布跌勢加劇，俄國內與離岸市場報價脫節

因俄烏局勢加劇、投資者權衡強硬經濟制裁對俄羅斯的影響，俄羅斯盧布跌勢擴大。莫斯科時間周二下午4：57，盧布兌美元下跌5.2%至1美元兌99.80盧布，延續昨天的創紀錄跌勢。在離岸市場，盧布上漲0.3%至1美元兌105.01。莫斯科和國際市場上盧布的報價已經脫節。

俄羅斯政府禁止居民向境外轉移外匯，俄央行暫時禁止外國投資者出售俄羅斯證券，截停數百億美元的出口。道明證券駐倫敦投資組合策略主管Cristian Maggio表示，目前沒有外國人可以進入俄羅斯國內市場，當地人也不能在國外市場進行交易。

【01：25】俄媒：俄烏將於3月2日在白波邊境舉行新一輪談判

據俄羅斯媒體1日報道，俄羅斯與烏克蘭代表團將於3月2日舉行新一輪談判。塔斯社、今日俄羅斯通訊社援引消息人士的話報道說，按照最初約定，會議應在3月2日舉行。談判地點位於白俄羅斯與波蘭邊境。

2月28日，俄烏雙方代表團在白俄羅斯戈梅利州舉行24日俄方開展特別軍事行動後的首次談判。俄代表團團長梅金斯基在會談結束後對媒體說，談判過程中俄烏代表詳細討論了議程上的所有議題，找到一些雙方預測可以達成一致立場的議題。雙方一致同意繼續談判。

【01：25】白宮經濟顧問：面對油價飈漲 ， 所有選項都擺在枱面上

美國白宮經濟顧問Ramamurti表示，釋放戰略石油儲備（SPR）僅僅是拜登政府的選項之一而已。當面對油價飈漲問題時，所有選項都擺在枱面上

【01：21】傳美國聯邦貿易委員會將對亞馬遜收購米高梅交易， 提出反壟斷訴訟

外電消息，美國聯邦貿易委員會（FTC）正準備對亞馬遜以85億美元收購美高梅（MGM）的交易，提出反壟斷訴訟。報導稱，FTC可能採取的行動包括聘請專家證人出席庭審等。該機構預計將在未來幾周內決定是否提出訴訟。

此項交易的反對者指出，若交易成功，亞馬遜Prime Video庫中有5.5萬多部影片，遠遠超過Netflix的約2萬部影片

【01：14】歐市尾市，德國10年期國債收益率跌20.7個基點，報-0.072%，盤中交投於0.144%至-0.089%區間，為2月1日以來首次重新跌穿零；兩年期德債收益率跌22.0個基點，刷新日低至-0.751%。

法國10年期國債收益率跌25.9個基點，刷新日低至0.346%。

英國10年期國債收益率跌31.5個基點，刷新日低至1.095%；兩年期英債收益率跌24.5個基點，刷新日低至0.783%。

意大利10年期國債收益率跌33.3個基點，刷新日低至1.373%。

西班牙10年期國債收益率跌25.7個基點，報0.859%。

希臘10年期國債收益率跌21.2個基點，報2.316%。

【01：08】道指跌727點，跌幅為2.15%，報33164點；納指跌216點，跌幅為1.58%，報13534點；標指跌65點，跌幅為1.5%，報4308點。

【01：04】紐約期油繼續走高，漲逾11%，現報106.43美元。

【01：02】據英國金融時報，EuroClear關閉俄羅斯盧布債券投資者的退出路線。

【00：55】明晟公司（MSCI）：MSCI研究下調俄羅斯和白俄羅斯ESG政府（債券）評級至B，之前均為BB

【00：49】歐元兌美元下跌1.0%，刷新2020年6月份以來低位至1.1104。

【00：48】英國10年期國債收益率跌31個基點，恐創1992年以來最大單日跌幅。

美國國債價格漲幅擴大，10年期美債收益率刷新日低至1.68%。

【00：48】道指跌幅擴大至2%。美國運通跌逾7%，波音跌逾5%。

【00：42】歐股收市集體大跌，德國DAX30指數跌3.85%，英國富時100指數跌1.71%，法國CAC40指數跌3.94%。

【00：37】美股大型科技股跌幅擴大，英偉達（美：NVDA）跌超3%，英特爾（美：INTC）跌2.36%，Meta Platforms（美：FB）跌2%，Netflix（美：NFLX）跌1.85%，微軟（美：MSFT）、亞馬遜（美：AMZN）跌近1%。

【00：32】現貨黃金突破1930美元，漲1.14%。

【00：32】俄羅斯5年期信貸違約掉期（CDS）從早前的1860個基點跌至1642個基點，周一曾攀升至1973個基點的紀錄高位。

【00：20】道指跌幅擴大至逾400點，暫跌443點或1.3%；納指跌66點或0.5%；標指跌29點或0.7%

【23：13】美股跌勢加劇，道指跌324點，納指跌近0.5%，標指跌近0.7%。

【22：30】美股開市，道指低開168點，納指跌0.3%，標指跌0.3%。

【21：33】俄羅斯警告將空襲基輔，作「精準打擊」目標，烏克蘭指警告是心理攻擊

【20：29】【烏克蘭戰爭】俄羅斯禁外資沽售該國股債 涉860億美元股票及逾600億美元債券

【20：15】烏克蘭總統澤連斯基在歐洲議會特別會議上視頻講話。獲全場起立鼓掌。

【18：30】道指期貨曾跌225點，納指期貨跌1%。

【17：33】據國際文傳電訊社（IFX）引述俄羅斯國防部長Sergei Shoigu報

道，俄羅斯武裝部隊將繼續在烏克蘭的「軍事行動」，直至實現目標，烏克蘭官員稱，俄羅斯在不斷轟炸烏克蘭主要城市。道指期貨跌69點，納指期貨跌逾0.5%。

【12：57】道指期貨升23點，報33916點；標指期貨升不足1點，報4374點；納指期貨跌14點或0.1%，報14223點。

【12：20】【烏克蘭戰爭】花旗俄羅斯風險敞口近100億美元 預警業務將受到潛在打擊

【11：17】【SWIFT】摩通戴蒙：俄羅斯銀行剔出SWIFT或釀「意想不到的後果」

【10：54】【烏克蘭戰爭】MSCI或本周加入「變相制裁」 就俄羅斯股市可投資性尋求意見

【08：23】【Tesla對手】Lucid大削產量預測多達四成 股價盤後挫14%

【08：13】【美企業績】Zoom上季營收增長放緩 首季指引遜預期、擬最多回購10億美元

【07：53】【Bitcoin】比特幣升逾14%重上43000美元 與俄羅斯有關？

==以下2月28日（周一）股市==

美歐各地對俄羅斯作出新一輪制裁，投資者擔心烏克蘭危機所帶來經濟後果，道指尾段曾瀉589點；俄烏將舉行第二輪和談，帶動道指收窄跌幅，納指倒升。道指收市跌166點，報33892點；標指跌10點，報4373點；納指則升56點，報13751點。俄烏首日和平談判結束，同意進一步磋商；美10年債息回軟，報1.832厘。歐股繼續走弱，德法股跌0.73%及1.39%，英股跌0.42%、歐洲Stoxx 600指數則跌0.1%。

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軍工股逆市升，洛歇馬丁及雷神公司股價升6%及4% ； 多倫多道明銀行以134億美元現金收購美國同業First Horizon Corp.，First Horizon 股價升28.7%。

美國禁止與俄羅斯央行進行交易，禁止美國人參與任何涉及俄羅斯央行、國家財富基金或財政部的交易。根據美國財政部聲明，財政部海外資產控制辦公室的此舉將實際上凍結在美國或美國國民持有的任何俄羅斯央行資產。外電引述美國政府官員指，要在開市前採取這些行動，因為從盟友那裏了解到，俄羅斯中央銀行正試圖轉移資產，從一開始就會有大量資產外逃。另一位官員指，普京的 6300 億美元儲備，只有在他能用時才有意義。

瑞士放棄傳統上保持中立的承諾，宣布與歐盟展開一致行動，凍結俄羅斯在瑞士的資產，包括總統普京在內共336人在瑞士銀行的帳戶。

俄新社引述烏克蘭方面消息稱，俄羅斯和烏克蘭舉行的和平談判結束，雙方代表將返回各自首都進行磋商，其後舉行第二輪談判。烏克蘭代表表示，雙方主要討論停火問題。俄羅斯代表團團長梅津斯基稱，下一輪會談將在白羅斯與波蘭接壤邊境附近舉行。白羅斯通訊社（BelTA）引述俄代表團方面的消息稱，下一輪談判將在未來幾天舉行。

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焦點新聞：

【美股一周前瞻】聚焦鮑威爾講話及非農數據 拜登周二發表國情咨文

即市走勢：

【02：33】俄羅斯央行：將於3月2日上午9點（北京時間當日14：00）宣布是否於周三恢復股票和衍生品交易的決定。

【02：27】美國和盟國討論合計釋放6000萬桶石油儲備

三位知情人士透露，美國及其盟國正考慮協調釋放約6000萬桶戰略石油儲備。據悉目前的討論重點是美國投放3000萬桶石油，其他國家總計釋放3000萬桶。知情人士說，目前還沒有做出最終決定，討論可能還會持續幾天，美國正在與國際能源署（IEA）其他成員國協調。

兩位知情人士表示，參與磋商的人士中還包括來自沙特、阿聯酋和其他歐佩克+國家的官員。最終決定將在幾天內做出，美國官員也在與盟國商討稍後釋放更多庫存原油的可能性。

【02：23】俄羅斯央行：3月1日莫斯科交易所將不會恢復股票交易

當地時間2月28日晚，俄羅斯央行決定，3月1日莫斯科交易所將不會恢復股票交易。貨幣交易將正常進行。

【02：21】歐盟能源專員西姆森：已經同意密切監控烏克蘭核電站的安全。

歐盟將盡快與烏克蘭進行電網對接，歐盟國家同意向烏克蘭提供能源援助，又指不能排除俄羅斯會以打擊能源貿易的措施來回應歐盟的制裁。俄羅斯的入侵是歐盟能源安全問題的分水嶺。歐盟需要快速部署可再生能源，預計下周將向新能源委員會提交信息。

【02：16】道指跌349點或逾1%；納指反覆轉跌32點，跌幅0.2%；標指跌36點或0.8%

【01：59】國際足聯和歐足聯發表聯合聲明，暫停俄羅斯俱樂部所有比賽

國際足聯和歐足聯發表聯合聲明，暫停俄羅斯俱樂部參加國際足聯和歐足聯的所有比賽，直到進一步通知。

【01：54】據市場消息：印度國家銀行（SBI）已經停止處理涉及受制裁的俄羅斯實體的交易

【01：52】據市場消息：納斯達克和紐約證交所暫停在各自交易所上市的俄羅斯公司的股票交易。

【01：52】俄烏下一輪談判有望於3月2日在白波邊境地區舉行

俄烏談判消息人士沃斯克列先斯基表示，俄烏下一輪談判有望於3月2日在白波邊境地區舉行。關於剛剛結束的會談，他表示說，雙方能夠坐下來談判已經是一個成果。會談上雙方都聽到了對方的立場。尤其是烏克蘭方面聽到了，俄羅斯要求其承認對克里米亞的主權，而俄方也聽到了烏方要求立即停火和撤兵的要求。沃斯克列先斯基說，這兩方面可能是目前雙方談判的重點。他認為，雙方第一次談判的結果不能令人樂觀，但是好在談判進程還在繼續。

【01：50】據市場消息：歐盟批准對俄羅斯部分最富有的大亨實施制裁，並將開始起草針對更多俄羅斯寡頭的制裁措施。

【01：48】土耳其總統：為防止俄烏危機升級，將行使《蒙特勒公約》所賦予的權利

土耳其總統埃爾多安當地時間2月28日表示，為了防止俄烏危機升級，土耳其決心行使《蒙特勒公約》所賦予的權利。俄羅斯對烏克蘭發起軍事行動「不可接受」，土方對俄烏衝突感到難過，呼籲雙方通過對話解決問題。

根據1936年《蒙特勒公約》的相關規定，北約成員國土耳其擁有監管軍艦過境博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽的權利，可以在戰時或是自身安全受到威脅時，關閉海峽，禁止外國軍艦進入。

【01：43】聯合國秘書長發言人：古特雷斯無權取消俄羅斯投票權

當地時間2月28日，聯合國秘書長發言人在回答記者提問時，表示聯合國秘書長無法取消俄羅斯投票權。聯合國秘書長發言人迪雅里克表示，根據《聯合國憲章》的規定，聯合國秘書長無權取消俄羅斯投票權。但迪雅里克並未告知古特雷斯如何進行回覆。

【01：42】據市場消息，荷蘭皇家殻牌將退出與俄羅斯天然氣公司Gazprom實體的股權合作關係

【01：40】歐元區德法意西主權債收益率周一跌超10個基點，意債收益率2月份累漲逾40個基點

週一（2月28日）歐市尾市，德國10年期國債收益率跌10.6個基點，刷新日低至0.126%，避險買需使其脫離歐式早盤錄得的日高0.213%，2月份累漲12.4個基點；兩年期德債收益率跌16.4個基點，刷新1月31日以來低點至-0.541%，2月份累跌4.5個基點。

法國10年期國債收益率10.5個基點，刷新日低至0.601%，2月份累漲17.9個基點。

英國10年期國債收益率跌5.3個基點，刷新日低至1.405%，2月份累漲10.7個基點；兩年期英債收益率跌17.1個基點，報1.035%，逼近2月3日低點1.144%，2月份累跌0.4個基點。

意大利10年期國債收益率跌12.8個基點，刷新日低至1.706%，2月份累漲41.2個基點。

西班牙10年期國債收益率跌10.2個基點，刷新日低至1.111%。

希臘10年期國債收益率跌4.6個基點，刷新日低至2.527%。

【01：10】俄烏第一輪談判結束，雙方已找到未來達成共識的要點

當地時間2月28日，俄羅斯與烏克蘭在白俄羅斯舉行談判，雙方的會談持續約5個小時，詳細討論所有議程。談判結束後，雙方談判代表團成員舉行新聞發布會。烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克在談判後的新聞發布會上表示，烏克蘭和俄羅斯代表團今天舉行第一輪會談，主要目的就是討論在烏克蘭境內，停火及停止軍事行為的問題。雙方就部分優先問題明確瞭解決方案。

為了這些方案可以最終簽署並履行，雙方決定回到各自的首都進行磋商。雙方一致同意近期舉行下一輪會談，以便這些方案可以最終落實。俄羅斯代表團團長梅津斯基也表示，雙方在談判中找到了未來可能達成共識的要點。烏克蘭和俄羅斯代表團的下一次會談，將於未來幾天在白俄羅斯-波蘭邊境舉行。

【01：08】道指標指跌幅收窄，納指轉漲。道指跌222點，跌幅為0.65%，報33836點；納指漲34點，漲幅為0.25%，報13729點；標指跌11點，跌幅為0.25%，報4373點。

【01：02】美股氫能源板塊集體走高，Bloom Energy（美：BE）、普拉格能源（美：PLUG）均漲超13%，燃料電池能源（美：FCEL）漲超15%。

【00：49】Lucid Group（美：LCID）盤中漲幅擴大至10%，股價逼近30美元。

【00：28】據新華社消息， 中國駐烏克蘭大使館28日證實，當天中國開始從烏克蘭撤出首批公民。

【23：25】俄羅斯及烏克蘭的第三輪談判開始，預期是最後一輪，道指跌465點。

【22：30】美股開市跌445點，報33612點，標指跌1.1%，納指僅跌0.6%。油價升3.9%，報95.16美元。

【20：48】道指跌297點

【20：47】美國禁止與俄羅斯央行進行交易，禁止美國人參與任何涉及俄羅斯央行、國家財富基金或財政部的交易。根據美國財政部聲明，財政部海外資產控制辦公室的此舉將實際上凍結在美國或美國國民持有的任何俄羅斯央行資產。

【19：08】道指期貨跌367點，美股三大指數期貨跌1%，德法股跌逾2%

【12：19】道指期貨跌582點，報33476點；標指期貨跌105點，報4279點；納指期貨跌361點或2.6%，報13827點。

【11：24】【烏克蘭戰爭】歐美逐俄羅斯出SWIFT 分析：美聯儲局或重新向市場注資

【10：45】道指期貨跌614點或1.8%，報33444點；標指期貨跌110點或2.5%，報4274點；納指期貨跌379點或2.7%，報13809點。

【07：19】紐約期油升5.07元或5.5%，報97美元；布蘭特期油升4.86美元或5.1%，報99.37美元。

【07：16】道指期貨跌413點或1.2%，報33644點；標指期貨跌97點或2.2%，報4287點；納指期貨跌365點或2.6%，報13824點。

【07：00】【SWIFT制裁】逾10石油商品交易員料俄出口嚴重受阻 分析指短期左右能源供應與價格

【07：00】【國際結算系統】SWIFT剔出俄羅斯受制裁銀行 油價恐波動

【分析】SWIFT是甚麼？是否有效制裁俄羅斯？

【07：00】美股上周五造好，俄方通知烏克蘭同意進行談判。英美均表明不會派兵往烏克蘭，制裁俄羅斯的措施較預期溫和，加上美國官員表示不會制裁俄石油和天然氣行業，以免油價飆升刺激通脹上揚；同時，有聯儲局官員稱，烏克蘭危機與美國經濟之間的直接關聯偏低。美國通脹符預期，儲局收水速度可能更慎重。道指上周五重上34000關，收市升834點，報34058點；標指升95點，報4384點；納指升221點，報13694點。

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責任編輯：梁浩碩