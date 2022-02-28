【美股市況】道指跌465點　俄烏繼續談判（不斷更新）

俄羅斯及烏克蘭的第三輪談判開始，預期是最後一輪。美國禁止與俄羅斯央行進行交易，禁止美國人參與任何涉及俄羅斯央行、國家財富基金或財政部的交易。根據美國財政部聲明，財政部海外資產控制辦公室的此舉將實際上凍結在美國或美國國民持有的任何俄羅斯央行資產。外電引述美國政府官員指，要在開市前採取這些行動，因為從盟友那裏了解到，俄羅斯中央銀行正試圖轉移資產，從一開始就會有大量資產外逃。另一位官員指，普京的 6300 億美元儲備，只有在他能用時才有意義。

美股跌502點，報33556點，標指跌1.2%，納指跌0.7%。油價升4%，報95.33美元。

花旗透露，對俄羅斯的資產敞口為54億美元，佔資產0.3%，對俄羅斯第三方風險敞口82億美元。

烏克蘭表示，國防部長帶領的一個代表團已經抵達白俄羅斯邊境，與俄羅斯官員會談，旨在結束衝突。俄羅斯在受制下，經濟壓力大，央行即使出外滙管制措施，但股市未有開市，油價及天然汽價急升，高盛預期，油價可升到115美元。

最新形勢：（1）烏克蘭申請加入歐盟，（2）俄羅斯升息至2003年以來最高及實施其他資本管制措施，（3）英國將禁止任何公民或法人與俄羅斯央行進行金融交易，（4） 投資者約持2,500億美元俄羅斯公司債，（5）俄烏戰事掀風浪，全球衰退成股市面臨的重大威脅，（6）俄羅斯央行稱莫斯科交易所周一無股票交易 ，最新指至3月5日，都不會開市。

央行發布公告稱，將基準利率從9.5厘，上調至20厘，禁止券商執行非居民在莫斯科

易所賣出證券的指令，俄羅斯公司義務賣出80％的外匯收入。央行將兌美元滙率定在76.145至90之間。俄羅斯盧布曾跌40.8%，至低見117.933，其後跌幅收窄至18%，報102水平。

美國今日將會公布零售庫存及批發存貨、MINI芝加哥PMI、2月達拉斯聯儲製造企業活動指數。

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焦點新聞：

【美股一周前瞻】聚焦鮑威爾講話及非農數據 拜登周二發表國情咨文

即市走勢：

【23：25】俄羅斯及烏克蘭的第三輪談判開始，預期是最後一輪，道指跌465點。

【22：30】美股開市跌445點，報33612點，標指跌1.1%，納指僅跌0.6%。油價升3.9%，報95.16美元。

【20：48】道指跌297點

【20：47】美國禁止與俄羅斯央行進行交易，禁止美國人參與任何涉及俄羅斯央行、國家財富基金或財政部的交易。根據美國財政部聲明，財政部海外資產控制辦公室的此舉將實際上凍結在美國或美國國民持有的任何俄羅斯央行資產。

【19：08】道指期貨跌367點，美股三大指數期貨跌1%，德法股跌逾2%

【12：19】道指期貨跌582點，報33476點；標指期貨跌105點，報4279點；納指期貨跌361點或2.6%，報13827點。

【11：24】【烏克蘭戰爭】歐美逐俄羅斯出SWIFT 分析：美聯儲局或重新向市場注資

【10：45】道指期貨跌614點或1.8%，報33444點；標指期貨跌110點或2.5%，報4274點；納指期貨跌379點或2.7%，報13809點。

*重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響*

【07：19】紐約期油升5.07元或5.5%，報97美元；布蘭特期油升4.86美元或5.1%，報99.37美元。

【07：16】道指期貨跌413點或1.2%，報33644點；標指期貨跌97點或2.2%，報4287點；納指期貨跌365點或2.6%，報13824點。

【07：00】【SWIFT制裁】逾10石油商品交易員料俄出口嚴重受阻 分析指短期左右能源供應與價格

【07：00】【國際結算系統】SWIFT剔出俄羅斯受制裁銀行 油價恐波動

【分析】SWIFT是甚麼？是否有效制裁俄羅斯？

【07：00】美股上周五造好，俄方通知烏克蘭同意進行談判。英美均表明不會派兵往烏克蘭，制裁俄羅斯的措施較預期溫和，加上美國官員表示不會制裁俄石油和天然氣行業，以免油價飆升刺激通脹上揚；同時，有聯儲局官員稱，烏克蘭危機與美國經濟之間的直接關聯偏低。美國通脹符預期，儲局收水速度可能更慎重。道指上周五重上34000關，收市升834點，報34058點；標指升95點，報4384點；納指升221點，報13694點。

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責任編輯：梁浩碩