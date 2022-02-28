【MPF】去年用可扣稅自願性供款打工仔增近一倍 積金局劉麥嘉軒兩招教如何壯大退休儲備

過去數月疫情持續嚴峻，股市波動，一眾打工仔的強積金戶口回報也必受影響。不過，強積金是項長綫投資，其實施至今的年率化淨回報4 .3%，超越同期的年率化通脹 1.8%，若打工仔選用可扣稅自願性供款（tax-deductible voluntary contributions ，簡稱TVC），回報更可觀。

▲ 積金局主席劉麥嘉軒



積金局主席劉麥嘉軒日前發表網誌，提到強積金的規模正持續壯大，每名計劃成員平均持有的強積金過去十年間增長超過一倍半（每名計劃成員平均持有的強積金資產由 2011年12月的97,000元，上升164%至2021年12月的258,000元。）而自強積金實施至今的年率化淨回報4.3%亦超越同期的年率化通脹1.8%。

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她表示，不少人對強積金是否足够退休保障表示關注。劉麥嘉軒強調強積金是香港實行的多支柱退休保障制度的其中一條支柱，旨在為打工仔提供基本退休保障，強積金必須與其他支柱相輔相成，包括自願性儲蓄，才能進一步提升退休保障。

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劉麥嘉軒表示，積金局一直鼓勵打工仔在強制性供款以外作自願性供款，以壯大退休 儲備，近年越來越多打工仔作出自願性強積金供 款。以2019年4月推出的可扣稅自願性供款(TVC)為例，截至2021年12月，TVC總供款額達52.55億元，較截至2020年12月TVC總供款額（27.15億元）上升近一倍。



TVC帳戶數目亦由2020年12月的4.4萬個，上升逾30%至2021年12月的5.8萬個。由此可見TVC的扣稅優惠深受計劃成員歡迎。

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劉麥嘉軒指，TVC既可為打工仔節省稅款，又可增加退休儲蓄，一舉兩得。她舉例，合資格人士只要作TVC，便可在薪俸稅或個人入息課稅享稅務扣減優惠，上限為每年$60,0002。以一名單身強積金成員為例，如果每月收入為50,000元，年收入為600,000元，若他連續每月作出5,000元TVC（即每年60,000元TVC），假設平均每年的投資回報為4.3%，20年之後，估算從TVC所產生的強積金接近200萬元。



她續指，TVC最大的特點是供款靈活，供款額可因應個人的財政狀況及能力，自行決定供款次數及金額。她鼓勵計劃成員趁2021-2022課稅年度結束前開設TVC帳戶及供款。



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記者：陳詠妍