【MWC 2022】三星超薄手提電腦Galaxy Book2 Pro系列登場　最平$8,200可入手？（多圖）

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科技盛事世界行動通訊大會（MWC）於今（28日）正式開展，三星率先在本港時間今凌晨2時，舉行今年第二場產品發布會「Galaxy MWC 2022」。一如外界所料，三星是次主攻手提電腦市場，在發布會上帶來兩款新產品，分別是以纖巧輕薄為主打的Galaxy Book2 Pro，以及上蓋可360度翻轉的Galaxy Book2 Pro 360。
為配合後疫情時代，用家工作流動性更高，三星是次主打輕便、高效的手提電腦。新產品Galaxy Book2 Pro和Galaxy Book2 Pro 360均配置Intel代號「Alder Lake」的第12代Core系列處理器，提供Core i5及Core i7規格，並採用Windows 11作業系統。
同時，兩款新產品均以第三代Intel EVO平台設計規範打造，除了支援Wi-Fi 6E外，Galaxy Book2 Pro更支援5G制式。三星表示，Intel最新一代的EVO平台設計，有助用家在室外接收更強的Wi-Fi訊號，以及提供速度更快的連網建議。
屏幕方面，兩款產品均提供13.3吋與15.6吋兩種尺寸，並採用AMOLED屏幕，支援1920X1080FHD解析度，及設有FHD 1080P前置鏡頭配置。兩款產品同樣採用超薄設計，13.3吋屏幕的Galaxy Book2 Pro，機身厚度僅11.2毫米；同尺寸的Galaxy Book2 Pro 360的厚度亦僅11.5毫米。
兩款手提電腦的儲存容量則支援最高1TB，也搭載指紋解鎖功能，並支援65W有線快充。另值得一提的是，Galaxy Book2 Pro 360支援S Pen，但Galaxy Book2 Pro則無法使用。
Galaxy Book2 Pro 將提供炭灰黑顏色選擇；Galaxy Book2 Pro 360 則提供暗酒紅、炭灰黑兩種顏色選擇。售價方面，Galaxy Book2 Pro為1049.99美元（約8,200港元）起；Galaxy Book2 Pro 360則為1249.99美元（約9,760港元）起。三星香港指出，香港將不會發售Galaxy Book2 Pro的5G版本。至於Galaxy Book2 Pro系列其他版本在香港區的開售日期以及售價，則仍待三星公布。
【MWC 2022】華為余承東宣布參展 周日晚舉行智慧辦公春季發布會
記者：曾曉汶、殷凱怡
另外，三星（Samsung）早前舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！