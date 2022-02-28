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【MWC 2022】三星超薄手提電腦Galaxy Book2 Pro系列登場　最平$8,200可入手？（多圖）

科技 08:00 2022/02/28

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三星發布全新超薄手提電腦Galaxy Book 2 Pro及Galaxy Book 2 Pro 360。（三星資料圖片）

科技盛事世界行動通訊大會（MWC）於今（28日）正式開展，三星率先在本港時間今凌晨2時，舉行今年第二場產品發布會「Galaxy MWC 2022」。一如外界所料，三星是次主攻手提電腦市場，在發布會上帶來兩款新產品，分別是以纖巧輕薄為主打的Galaxy Book2 Pro，以及上蓋可360度翻轉的Galaxy Book2 Pro 360。

【MWC 2022】MWC主辦宣布　禁止部分俄羅斯公司參展

為配合後疫情時代，用家工作流動性更高，三星是次主打輕便、高效的手提電腦。新產品Galaxy Book2 Pro和Galaxy Book2 Pro 360均配置Intel代號「Alder Lake」的第12代Core系列處理器，提供Core i5及Core i7規格，並採用Windows 11作業系統。

同時，兩款新產品均以第三代Intel EVO平台設計規範打造，除了支援Wi-Fi 6E外，Galaxy Book2 Pro更支援5G制式。三星表示，Intel最新一代的EVO平台設計，有助用家在室外接收更強的Wi-Fi訊號，以及提供速度更快的連網建議。

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屏幕方面，兩款產品均提供13.3吋與15.6吋兩種尺寸，並採用AMOLED屏幕，支援1920X1080FHD解析度，及設有FHD 1080P前置鏡頭配置。兩款產品同樣採用超薄設計，13.3吋屏幕的Galaxy Book2 Pro，機身厚度僅11.2毫米；同尺寸的Galaxy Book2 Pro 360的厚度亦僅11.5毫米。

兩款手提電腦的儲存容量則支援最高1TB，也搭載指紋解鎖功能，並支援65W有線快充。另值得一提的是，Galaxy Book2 Pro 360支援S Pen，但Galaxy Book2 Pro則無法使用。

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Galaxy Book2 Pro 將提供炭灰黑顏色選擇；Galaxy Book2 Pro 360 則提供暗酒紅、炭灰黑兩種顏色選擇。售價方面，Galaxy Book2 Pro為1049.99美元（約8,200港元）起；Galaxy Book2 Pro 360則為1249.99美元（約9,760港元）起。三星香港指出，香港將不會發售Galaxy Book2 Pro的5G版本。至於Galaxy Book2 Pro系列其他版本在香港區的開售日期以及售價，則仍待三星公布。

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【MWC 2022】華為余承東宣布參展　周日晚舉行智慧辦公春季發布會

【網絡安全】過億部三星手機出廠　即存安全漏洞

記者：曾曉汶、殷凱怡

另外，三星（Samsung）早前舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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