  • 20°C
香港時間 : 2022304日 (五) 10:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中小企支付】中小企營運新常態　數碼化助減低跨境支付成本

科技 09:00 2022/03/04

分享：

香港有超過340,000家中小型企業，當中不少與海外市場有大量業務往來，對外幣收支服務的需求十分大。但受制於有限的營運和財政資源，中小企業在使用匯款業務時並沒有太多選擇。

資金在全球的流動仍然非常慢、過程繁瑣且成本高企，對中小企衝擊尤其大。與海外供應商的付款經常因各種原因不斷延誤，中小企業需要面對罰款之餘亦損害了商業關係。除此以外，來自銀行的高額轉賬收費不斷蠶食利潤，同時亦需面對複雜的國際匯款程序。  

銀行未能妥善配合國際轉賬需要

傳統金融基礎設施主要是因應地區內金融的需要而建立，並非方便資金在世界各地流通，這是跨境支付面臨的主要挑戰。向海外匯款時需要依賴中介銀行轉移資金，導致轉帳效率極低，經常性延誤，而且收費高昂 – 目前匯款服務的平均費用仍然維持在6.38%的高位，而其中企業對企業的海外匯款需求最大而承擔了大部分份額。隨著國際聯繫日益緊密，重新思考和設計舊系統刻不容緩。

隱藏費用阻礙中小企業成長

在以不同的貨幣進行交易時，銀行和其他供應商往往不會採用Google或路透社所顯示的公平中間市場匯率來兌換貨幣，而會於匯率之外隱藏加收費用，大多數人和企業在未察覺情況下被動支付。

早前Wise的一項調查顯示，香港企業每年單是用在對外貨物和服務貿易上的匯款服務費用就支出超過260億港元。費用中的250億港元，即93%是隱藏在匯率之外的附加收費，所涉及的龐大開支會窒息中小企的進一步發展空間。

展望前景: 傳統金融與科技跨界融合

隨著客戶對即時、便捷和無縫國際匯款服務的期望越來越高，金融業已意識到問題，並正採取相關改善措施，推動整個行業，包括監管層面的變革。金融科技公司亦順勢而起，為消費者和企業開發成本低廉、清晰透明、操作簡便的國際匯款服務。愈來愈多銀行將金融科技公司的API解決方案融入其基礎設施中，為客戶推出更多的創新服務以帶來更好的體驗，且無需從頭建立相關設施。  

最近，作為南韓歷史最悠久、規模最大的國家銀行之一的新韓銀行與Wise展開合作，成為南韓第一家按中間市場匯率向其1,100萬客戶提供透明、低廉國際匯款服務。

傳統銀行和金融科技平台合作是一大突破，預計未來會出現更多案例，帶來雙贏局面。銀行可以提升客戶服務方面的競爭優勢，而金融科技公司有機會通過銀行間接服務更多客戶，讓他們享有快捷、低廉和透明的跨境服務。

面對數碼化趨勢，以互聯網速度進行匯款不應是一種奢侈，而是對業務至為關鍵的服務。效率低、手續繁瑣和收費高昂的匯款服務只會損害中小企，影響其發展。 中小企理應獲得更好的選擇。

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李東濠 跨境轉賬平台Wise亞太區業務拓展主管

欄名 : Smart World

最新專欄文章 更多

【NFT】股票經紀行可以購買NFT嗎？
2022/03/01
【NFT】股票經紀行可以購買NFT嗎？
【NFT】子女問你借錢投資NFT　你懂嗎？
2022/02/28
【NFT】子女問你借錢投資NFT　你懂嗎？
【網絡攻擊】保護供應鏈　如何對抗勒索軟件？
2022/02/21
【網絡攻擊】保護供應鏈　如何對抗勒索軟件？
【金融科技】金融機構如何通過統一通訊策略提升競爭力？
2022/02/18
【金融科技】金融機構如何通過統一通訊策略提升競爭力？
【在家工作】混合工作模式　管理層需考慮員工的個別情況
2022/02/17
【在家工作】混合工作模式　管理層需考慮員工的個別情況
香港 金融 貿易 路透社 港元 Fintech

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】烏克蘭已籌集加密貨幣捐款　總價值逾4.2億元

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】區塊鏈獨角獸Animoca Brands　停止向俄羅斯提供服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】俄羅斯間諜衛星已失聯！　黑客組織「匿名者」：成功癱瘓俄羅斯國家航天公司
【烏克蘭戰爭】俄羅斯間諜衛星已失聯！　黑客組織「匿名者」：成功癱瘓俄羅斯國家航天公司
【機迷熱話】零件庫存耗盡　Sony4月底全面終止PS3維修服務
【機迷熱話】零件庫存耗盡　Sony4月底全面終止PS3維修服務
【烏克蘭】微軟：可識別俄羅斯惡意軟件FoxBlade　能3小時內為烏克蘭政府更新防禦系統
【烏克蘭】微軟：可識別俄羅斯惡意軟件FoxBlade　能3小時內為烏克蘭政府更新防禦系統
【社區隔離】SmarTone斥資千萬搭建隔離設施5G網絡　向醫護免費提供5G Wi-Fi
【社區隔離】SmarTone斥資千萬搭建隔離設施5G網絡　向醫護免費提供5G Wi-Fi
【無線充電】Chromebook 手寫筆新標準　USI 2.0兼容NFC無線充電
【無線充電】Chromebook 手寫筆新標準　USI 2.0兼容NFC無線充電
【烏克蘭】Tim Cook終跟隊抵制俄國　俄羅斯無iPhone賣？
【烏克蘭】Tim Cook終跟隊抵制俄國　俄羅斯無iPhone賣？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款