【中小企支付】中小企營運新常態　數碼化助減低跨境支付成本

香港有超過340,000家中小型企業，當中不少與海外市場有大量業務往來，對外幣收支服務的需求十分大。但受制於有限的營運和財政資源，中小企業在使用匯款業務時並沒有太多選擇。

資金在全球的流動仍然非常慢、過程繁瑣且成本高企，對中小企衝擊尤其大。與海外供應商的付款經常因各種原因不斷延誤，中小企業需要面對罰款之餘亦損害了商業關係。除此以外，來自銀行的高額轉賬收費不斷蠶食利潤，同時亦需面對複雜的國際匯款程序。

銀行未能妥善配合國際轉賬需要

傳統金融基礎設施主要是因應地區內金融的需要而建立，並非方便資金在世界各地流通，這是跨境支付面臨的主要挑戰。向海外匯款時需要依賴中介銀行轉移資金，導致轉帳效率極低，經常性延誤，而且收費高昂 – 目前匯款服務的平均費用仍然維持在6.38%的高位，而其中企業對企業的海外匯款需求最大而承擔了大部分份額。隨著國際聯繫日益緊密，重新思考和設計舊系統刻不容緩。

隱藏費用阻礙中小企業成長

在以不同的貨幣進行交易時，銀行和其他供應商往往不會採用Google或路透社所顯示的公平中間市場匯率來兌換貨幣，而會於匯率之外隱藏加收費用，大多數人和企業在未察覺情況下被動支付。

早前Wise的一項調查顯示，香港企業每年單是用在對外貨物和服務貿易上的匯款服務費用就支出超過260億港元。費用中的250億港元，即93%是隱藏在匯率之外的附加收費，所涉及的龐大開支會窒息中小企的進一步發展空間。

展望前景: 傳統金融與科技跨界融合

隨著客戶對即時、便捷和無縫國際匯款服務的期望越來越高，金融業已意識到問題，並正採取相關改善措施，推動整個行業，包括監管層面的變革。金融科技公司亦順勢而起，為消費者和企業開發成本低廉、清晰透明、操作簡便的國際匯款服務。愈來愈多銀行將金融科技公司的API解決方案融入其基礎設施中，為客戶推出更多的創新服務以帶來更好的體驗，且無需從頭建立相關設施。

最近，作為南韓歷史最悠久、規模最大的國家銀行之一的新韓銀行與Wise展開合作，成為南韓第一家按中間市場匯率向其1,100萬客戶提供透明、低廉國際匯款服務。

傳統銀行和金融科技平台合作是一大突破，預計未來會出現更多案例，帶來雙贏局面。銀行可以提升客戶服務方面的競爭優勢，而金融科技公司有機會通過銀行間接服務更多客戶，讓他們享有快捷、低廉和透明的跨境服務。

面對數碼化趨勢，以互聯網速度進行匯款不應是一種奢侈，而是對業務至為關鍵的服務。效率低、手續繁瑣和收費高昂的匯款服務只會損害中小企，影響其發展。 中小企理應獲得更好的選擇。