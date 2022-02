【開市追揸沽】俄烏局勢未穩 業績潮找機遇（附time code）

俄烏已開戰數天,普京下令俄羅斯核武處於最高戒備,德國宣布向烏克蘭提供武器,俄烏今日將展開談判,美、英、加、歐盟將俄羅斯部份銀行從SWIFT中移除,俄羅斯、烏克蘭局勢未穩,市場怎消化?港股步入業績期,科技股嗶哩嗶哩 (09626) 、百度 (09888) 、微博 (09898) 、收租股九倉 (01997) 今周公布業績,恒指上周五收報22767點,今周業績對港股影響多大?耀才證券研究部經理譚智樂 (Arnold)今早9時於《ET開市直擊》為你分析。

00:15 - 港股今日焦點速覽

01:12 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02:23 - 亞太股市早段市況速報

03:02 - 俄羅斯部份銀行被剔出SWIFT支付系統 是否有效制裁俄羅斯?

06:08 - 俄烏未至極端至演變成第三次世界大戰 大市未至於直插

07:51 - 3月要留意美國聯儲局加息、港股業績期 要做好對沖或揸現金

09:01 - 道指走弱 美股何時確認見底?美股要考慮沽貨離場?

13:14 - 恒指上日市況速覽+北水盤路

14:10 - 港股反彈乏力?上望、下望多少?

16:53 - 港股似買大細 宜揸現金勿發災難財

19:12 - 觀眾問股:盈富基金 (02800) 現價買入安全嗎?

21:53 - 觀眾問股:中移動 (00941) 現價可買入嗎?

23:25 - 港股開市前市況速報

24:39 - ET一周開倉:中電 (00002) 、中國建築 (03311) 、Nu Holdings Ltd.(NU.US)

32:15 - 港股開市初段市況速報

33:18 - 觀眾問股:騰訊 (00700) 會否見350元? 502元有貨怎部署?

38:47 - 觀眾問股:信義系可炒業績?信義玻璃 (00868) vs 信義光能 (00968) vs 信義能源 (03868)

41:40 - 港股開市早段市況速報

41:53 - 觀眾問股:海螺水泥 (00914) 41.2買入 前景點睇?

43:52 - 觀眾問股:基建股避險之選? 中國建築 (03311) vs 中國建材 (03323) 受惠政府工程?建方倉醫院利好嗎?

47:35 - 觀眾問股:蔚來3月來港上市 有上升空間嗎?

50:05 - 觀眾問股:Mirror概念股電訊盈科 (00008) vs 香港電訊 (06823) 想追加收息點㨂好?

54:29 - 觀眾問股:中鋁 (02600) 、中海油 (00883) 、新奧能源 (02688) 打仗有何影響?

57:36 - 觀眾問股:滙豐 (00005) vs 友邦 (01299) 、渣打 (02888) 入得過嗎?

1:01:23 - 觀眾問股:銀娛 (00027) 濠賭股點睇?

1:05:11 - 觀眾問股:申洲國際 (02313) 已散貨? 147元買入可溝貨?

1:07:25 - 港股開市初段市況速報

1:07:56 - 財經日誌提提你

