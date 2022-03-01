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【NFT】股票經紀行可以購買NFT嗎？

科技 09:00 2022/03/01

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踏入新一年，最多人討論的不是隔離，不是病毒，也不是行政長官選舉，而是NFT。社交媒體天天鋪天蓋地的宣傳，明星藝人與大眾玩得不亦樂乎，不難想像，NFT將會成為2022年的關鍵詞。

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其實早年比特幣風潮席捲全球的時候，政府的投資者及理財教育委員會（IFEC）就找過我拍攝「投資奇異博士Dr. Ben」短片系列，講述投資股票，甚至加密貨幣需要謹慎留意的地方，正所謂「贏就贏粒糖，輸就輸間廠」，股票如是，加密貨幣如是，NFT亦如是。但今時今日，香港人還有多少間廠可以輸呢？所以，我們就用簡易的文字帶你們走過NFT新手村，好讓他日你不找NFT，但NFT找上你的時候，你還有招架的能力。

NFT是什麽？

NFT中文是非同質化代幣，一言以蔽之，就是一堆密碼，賦予了虛擬資產不可取代性。「人冇我有」是NFT存在價值的根本核心，也就是非同質化的意思。因此NFT是一件可以讓所有人得知真偽，擁有權明確列明，可以安全地代代相傳的藝術品。這些優點，比起過往的實體產品有過之而無不及。當然，藝術品本身的價值則是取決於很多因素。正如早年用膠紙貼在香蕉上，卻售出天價藝術作品，你也未必看得懂。因此，有些東西你看似買得起，但有時又未必買得起，藝術如是，NFT如是。

買賣NFT 有哪些配套？

要了解NFT（貨品），首先要認識區塊鏈(交易所)與加密貨幣（交易媒介）這個虛擬世界。當中的特色是去中心化，現實世界的交易需要找信任的機構作為中間人，例如銀行；這虛擬世界則不用，因為區塊鏈技術令交易完全透明，交易記錄不可能被竄改，破除了人與人之間的信任壁壘，亦消除了中間人的行政費用與其他人為疏忽等因素。「無大台」、「信得過」就是區塊鏈的吸引之處。區塊鏈有不同的交易所，即所謂的「公鏈」。目前最大的公鏈是以太坊，是利用以太幣做交易。所以，買賣NFT這貨品之前，需要知道三件事：在哪個公鏈進行，以什麼幣作交易，幣值又是多少。

進行NFT交易有哪些公鏈？

目前為止，最為人熟悉買賣NFT的公鏈有兩個：ETH（利用以太幣做交易）和SOL（利用SOL這貨幣做交易）。ETH公鏈是最早期和最大的公鏈，其NFT項目予人感覺是相對安全、可靠，以及資金充足，但壞處是交易費用高，有些項目甚至是交易費用高於其售價本身，而全世界上最火紅的NFT項目如「無聊猿」、「CyberPunk」都是在ETH紮根的。

至於SOL公鏈屬於後起之秀，由於SOL幣值遠低於ETH以太幣，故此處的項目入手價相對較便宜，而且交易費用接近零，一度被稱為「以太坊殺手」，早前香港非常火爆的NFT項目Bunny worries就是SOL的項目。簡而言之，ETH的項目與SOL的項目相比，前者就「來佬貨」，至於NFT的價值則是取決於那個NFT項目本身，畢竟有時「來佬貨」也可能金玉其外，敗絮其中；相反鴨寮街也可能撿到好東西。

【烏克蘭】烏克蘭政府開Telegram頻道　成立志願者IT軍團對抗俄羅斯

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NFT在公鏈交易是免費的嗎？

了解基本資訊之後，新手們就會遇上第一個可能要“繳學費”的地方——交易費用（Gas Fee）。在加密貨幣的世界裡，不論資產轉移還是任何交易都需要附上一定程度的Gas Fee，意思是給礦工維持區塊鏈運作的獎勵。而Gas fee會視乎不同公鏈和其網路擠塞程度而有所不同，若稍一不慎，用家有可能會錯手支付昂貴的Gas Fee，得不償失。

區塊鏈世界看似很高科技，但只要是有人的地方，都是以人的思維文化來運作，因此並不難理解。虛擬世界有發達了的公鏈，也有發展中的公鏈；有貧富懸殊，也有技術鴻溝；有互相幫助的社群色彩，也有各種的「偷呃拐騙」。一個NFT項目有估值並不代表能保值，能保值也不代表能升值，能升值也不代表值得進場。也許有人會問，NFT五花百門，也不如股票上市般要經過重重篩選，怎麼才知道對方會不會出蠱惑呢？

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撰文 : 歐陽偉豪、莫逸濤

欄名 : Smart World

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