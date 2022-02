【NFT】子女問你借錢投資NFT　你懂嗎？

NFT的熱潮不僅席捲香港大街小巷,還開始深入每一個家庭。最近就有朋友的子女問他要零用錢來購買NFT,但我朋友如普羅大眾一樣,對NFT一知半解,又怎會放心把資金交到子女手上投資呢?



結果引發家庭小風波。此處可見,投資教育應該融入家庭教育之中,重要的投資知識,如NFT,也應該普及化,否則信息不對稱只會引發更多世代矛盾與衝突,影響家庭和諧。

那麼NFT的價值何在?

如我的朋友般,現時很多人仍然不解,為何一張隨手可得的JPEG圖片,只要加上NFT,就能搖身一變,稱為市場上人人追捧的的資產。這裡Ben sir 教大家用兩種角度去理解NFT。其一是藝術價值,而且因為罕有、限量、文化熱潮、品牌效應和明星效應的關係,使得它存在難以量化的價值。



這裡應該不難理解,因為早在NFT出現以前,香港炒波鞋、炒明星閃卡等現象就已經屢見不鮮。第二,可以把NFT當作一種會籍來看,好讓持有人能夠有有各式各樣的好處,這點與股票派息相似。藝術價值與實際好處產生的化學反應,令NFT帶給人們新的身分象徵意義。



NFT的賦能價值

舉例說,Ben sir把自己的書法發行NFT,名為Ben Token,限量發售1000張。因為文化因素、限量、名人效應的關係,這1000張NFT會有一定的藝術價值,當然這是由Ben Sir的粉絲和書法愛好者“埋單”。但若果Ben Sir 的粉絲並未如理想般支持自己,這時候Ben Sir 就要想辦法加料,使得這個書法NFT能夠增值(NFT界普遍稱為「賦能」,有賦予功能的意思)。

例如,持有者可以免費閱讀Ben Sir每星期指定文章、以半價報讀Ben Sir‘s Academy的所有課程,定期免費參與Ben Sir 學術研討會,甚至可以免費進場Ben Sir棟篤笑Show,值得一提的是,你還會成為全港僅有的1000位Ben Token持有人之一呢!

可能有讀者會問,即使如此,這也只是一個電子會籍,有什麼值得稱道的地方嗎?而且若Ben Sir往後不再辦棟篤笑,也不辦中文課程了,這時候,NFT的價值豈不是又回到最初的起點,只剩下書法本身了嗎?非也。

NFT的投資價值

在NFT世界裡,原創者是被看成最重要的一環,因此每筆NFT交易都能夠“抽水”若干份額。假設Ben Token的抽成是10%,你把Ben Token以一萬元轉售給你的朋友,Ben Sir是可以從中獲利一千元。如此可觀的收入為發行者帶來長期經營NFT經濟誘因,加上Ben Sir發揮自己的影響力推廣NFT,過程中也把自己的聲譽作賭注,故Ben sir並沒有理由去廢掉這些賦能,推自己的NFT上絕路。

除了改變了創作者的生態,NFT也為買家提供了機會。對項目持有人而言,NFT除了賦能價值和藝術價值外,還會有投資價值。由於Ben Token是限量的,當大家都在談論Ben Token,討論Ben sir研討會的話題時,沒有Ben Token的人就會FOMO。

什麼是FOMO?

FOMO就是The Fear of Missing Out ,是「害怕錯過」的縮寫,形容買不到NFT時,害怕錯過好處或熱度的矛盾心情。越多人FOMO,NFT的需求就會增加,造就交易熱潮。而其中一個衡量NFT價值的重要指標是Floor Price地板價,意思是該項目在市場上的最低要價。假設你於首次發售用1000元買入Ben Token,經過大肆宣傳和Ben sir的名人效應後,Ben Token了成城中熱話,地板價暴升至2000元,這時候你以2000元或以下放售,就能夠迅速低買高賣,賺取差價,Ben sir也能夠從中抽成。當然,若三個月後Ben sir 宣佈與Mirror合辦Talk Show,導致地板價再次暴升的時候,你也可能因為FOMO而買回會籍。

然而,以上種種,僅能建基於發行方打算長期經營的前提之下,要知道NFT發行之後,買家是被動的,創作者即使事前說得天花龍鳳,錢到手之後也絕對可以Take Money and Run Away。因此但凡投資都要DYOR(Do Your Own Research),否則「有排你受」。