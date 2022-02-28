【NFT】子女問你借錢投資NFT　你懂嗎？

NFT的熱潮不僅席捲香港大街小巷，還開始深入每一個家庭。最近就有朋友的子女問他要零用錢來購買NFT，但我朋友如普羅大眾一樣，對NFT一知半解，又怎會放心把資金交到子女手上投資呢？



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結果引發家庭小風波。此處可見，投資教育應該融入家庭教育之中，重要的投資知識，如NFT，也應該普及化，否則信息不對稱只會引發更多世代矛盾與衝突，影響家庭和諧。

那麼NFT的價值何在？

如我的朋友般，現時很多人仍然不解，為何一張隨手可得的JPEG圖片，只要加上NFT，就能搖身一變，稱為市場上人人追捧的的資產。這裡Ben sir 教大家用兩種角度去理解NFT。其一是藝術價值，而且因為罕有、限量、文化熱潮、品牌效應和明星效應的關係，使得它存在難以量化的價值。



這裡應該不難理解，因為早在NFT出現以前，香港炒波鞋、炒明星閃卡等現象就已經屢見不鮮。第二，可以把NFT當作一種會籍來看，好讓持有人能夠有有各式各樣的好處，這點與股票派息相似。藝術價值與實際好處產生的化學反應，令NFT帶給人們新的身分象徵意義。



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NFT的賦能價值

舉例說，Ben sir把自己的書法發行NFT，名為Ben Token，限量發售1000張。因為文化因素、限量、名人效應的關係，這1000張NFT會有一定的藝術價值，當然這是由Ben Sir的粉絲和書法愛好者“埋單”。但若果Ben Sir 的粉絲並未如理想般支持自己，這時候Ben Sir 就要想辦法加料，使得這個書法NFT能夠增值（NFT界普遍稱為「賦能」，有賦予功能的意思）。

例如，持有者可以免費閱讀Ben Sir每星期指定文章、以半價報讀Ben Sir‘s Academy的所有課程，定期免費參與Ben Sir 學術研討會，甚至可以免費進場Ben Sir棟篤笑Show，值得一提的是，你還會成為全港僅有的1000位Ben Token持有人之一呢！

可能有讀者會問，即使如此，這也只是一個電子會籍，有什麼值得稱道的地方嗎？而且若Ben Sir往後不再辦棟篤笑，也不辦中文課程了，這時候，NFT的價值豈不是又回到最初的起點，只剩下書法本身了嗎？非也。

NFT的投資價值

在NFT世界裡，原創者是被看成最重要的一環，因此每筆NFT交易都能夠“抽水”若干份額。假設Ben Token的抽成是10%，你把Ben Token以一萬元轉售給你的朋友，Ben Sir是可以從中獲利一千元。如此可觀的收入為發行者帶來長期經營NFT經濟誘因，加上Ben Sir發揮自己的影響力推廣NFT，過程中也把自己的聲譽作賭注，故Ben sir並沒有理由去廢掉這些賦能，推自己的NFT上絕路。

除了改變了創作者的生態，NFT也為買家提供了機會。對項目持有人而言，NFT除了賦能價值和藝術價值外，還會有投資價值。由於Ben Token是限量的，當大家都在談論Ben Token，討論Ben sir研討會的話題時，沒有Ben Token的人就會FOMO。

什麼是FOMO？

FOMO就是The Fear of Missing Out ，是「害怕錯過」的縮寫，形容買不到NFT時，害怕錯過好處或熱度的矛盾心情。越多人FOMO，NFT的需求就會增加，造就交易熱潮。而其中一個衡量NFT價值的重要指標是Floor Price地板價，意思是該項目在市場上的最低要價。假設你於首次發售用1000元買入Ben Token，經過大肆宣傳和Ben sir的名人效應後，Ben Token了成城中熱話，地板價暴升至2000元，這時候你以2000元或以下放售，就能夠迅速低買高賣，賺取差價，Ben sir也能夠從中抽成。當然，若三個月後Ben sir 宣佈與Mirror合辦Talk Show，導致地板價再次暴升的時候，你也可能因為FOMO而買回會籍。

然而，以上種種，僅能建基於發行方打算長期經營的前提之下，要知道NFT發行之後，買家是被動的，創作者即使事前說得天花龍鳳，錢到手之後也絕對可以Take Money and Run Away。因此但凡投資都要DYOR（Do Your Own Research），否則「有排你受」。