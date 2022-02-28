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【開市9點半】俄羅斯銀行被剔出SWIFT　分析指油價恐破140美元　張憶東：短綫部署避險資產防守

股市 06:45 2022/02/28

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俄羅斯持續向烏克蘭開火，西方國家將制裁行動升級，同意將部份俄羅斯銀行剔出SWIFT系統，恐導致油價波動，中信建投表示原油價格可能再次突破140美元大關，加劇全球通脹壓力。興業證券全球首席策略分析師張憶東建議，俄烏衝突停火前部署避險資產防守。

另外，外電報道，俄羅斯總統普京已下令軍事指揮部將核武設為「特殊戒備」狀態，這為俄羅斯戰略導彈部隊的最高警戒級別，但有分析認為，俄羅斯的行動不表示有意使用核武器。

重點新聞：

1） 【國際結算系統】SWIFT剔出俄羅斯受制裁銀行　油價恐波動

2） 【SWIFT制裁】逾10石油商品交易員料俄出口嚴重受阻　分析指短期左右能源供應與價格

3） 【烏克蘭危機】金管局：香港銀行業對俄羅斯債權僅26億

4） 【名家看法】張憶東：俄烏衝突停火前部署避險資產防守　中長綫籲低吸三類中資股

5） 【股神分析】巴菲特親撰11頁股東信：長期低利率減少收購機會　永遠不要做空美國　大讚蘋果CEO庫克視用戶為初戀（一文看清重點）

6） 【綠色債券】政府因應疫情延期發行綠色零售債券　原定周二開始認購

7） 【美股一周前瞻】聚焦鮑威爾講話及非農數據　拜登周二發表國情咨文

8） 【新股IPO】富衛FWD據報最快周一提交上市申請　集資約10億美元、最快上半年掛牌

9） 【第五波疫情】王維基：疫情持續、冀邀餐飲業成HKTVmall 訂單自取點　另急聘大量兼職、日薪高達二千元

上周五港股ADR及美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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港股 經濟 普京 張憶東 烏克蘭 俄羅斯 通脹

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【ET財經早點1分鐘】俄羅斯銀行被剔出SWIFT 普京啟動核威攝

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