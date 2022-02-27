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【名家看法】張憶東：俄烏衝突停火前部署避險資產防守　中長綫籲低吸三類中資股

股市 23:35 2022/02/27

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張憶東：衝突停火前部署避險資產防守　中長綫籲低吸三類中資股

俄羅斯對烏克蘭軍事行動持續，興業證券全球首席策略分析師張憶東發表報告指，短綫而言，軍事衝突停火之前，全球市場的避險情緒仍在，建議部署避險資產防守，包括天然氣、石油、軍工、黃金、美債、美元等。如果俄烏衝突不是在短期1、2周內停火，而是超預期持續，能源、黃金、農產品和其他大宗商品的強勢也可能超預期。

烏克蘭陷戰火，哪些在烏營運的中國企業恐受牽連？看【下一頁】

中長綫而言，張憶東建議，逢低配置中國優質資產，目前A股和港股的優質資產，從估值情況來説，都不存在系統性風險，配置注重估值和業績之間的性價比以及基本面前景的「預期差」，一、逢低精選半導體、軍工相關的先進製造業，以及消費電子、跟數字經濟相關的成長股；二、家電、快遞物流、餐飲旅遊、農業等行業景氣度改善的行業；三、受損於政策不確定性但是長期發展空間非常向好的新興消費，例如物管、商管、職業教育。

根據1999年至今有俄羅斯身影的歷次相似的戰爭或危機情，張憶東指，相比過去5次戰爭，當前反映市場避險情緒的指標均處於極端的水平，包括，俄羅斯五年期CDS、金價的漲幅、VIX指數、美債波動率等。

他指，美股除了基於戰爭引發短期恐慌，仍要警惕高通脹、政策收縮等中期風險的衝擊，下一個觀察窗口是三月份議息會議，並認為中期底尚未到來。

他認為美股較大機率發生的情境是，美國通脹下半年開始回落，疊加美國經濟下半年也放緩，所以儲局收緊步伐將放緩，故美股就是上半年震盪調整、出現較深調整，但是，下半年將回升，全年是震盪市。

相關文章：【名家看法】瑞士寶盛鄧啟志：科網股再跌空間不大　俄烏局勢不穩、配置兩板塊

張憶東 港股 經濟

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