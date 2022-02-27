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【第五波疫情】東亞再有13間分行因員工確診暫停服務　8分行周一復業

Hot Talk 23:33 2022/02/27

分享：

東亞再有13間分行因員工確診暫停服務，8分行周一復業。

東亞銀行 （00023） 宣布，新增13間分行暫停服務，直至另行通告。暫停服務分行名單如下：

分行 地址 暫停服務原因

金鐘分行

太古廣場 i-理財中心

金鐘金鐘道 95 號統一中心2樓 2003-2006 號舖

金鐘金鐘道 88 號太古廣場L3樓層356號舖

 一名員工初步確診新型冠狀病毒病，最後上班日期為 2 月 25 日(星期五)
佐敦分行 佐敦彌敦道241-243號香港體檢中心地下G-I 號舖及地庫 一名員工初步確診新型冠狀病毒病，最後上班日期為 2 月 24 日(星期四)
馬頭圍道分行 紅磡馬頭圍道23-27號隆基大厦地下 一名員工初步確診新型冠狀病毒病，最後上班日期為 2 月 25 日(星期五)
開源道分行 觀塘開源道54號豐利中心地下1號 一名員工初步確診新型冠狀病毒病，最後上班日期為 2 月 25 日(星期五)
大埔分行 大埔寶鄉街62-70號聯豐大厦地下4號舖 一名員工初步確診新型冠狀病毒病，最後上班日期為 2 月 25 日(星期五)
偉業街133號分行 觀塘偉業街133號地下 一名員工初步確診新型冠狀病毒病，最後上班日期為 2 月 25 日(星期五)
皇后大道中分行 中環皇后大道中162號地下 一名員工初步確診新型冠狀病毒病，最後上班日期為 2 月 25 日(星期五)
柴灣分行 柴灣柴灣道345號金源樓地下6-7號舖 兩名員工初步確診新型冠狀病毒病，最後上班日期為 2 月 25 日(星期五)
大圍分行 沙田大圍道16-18號祥豐大樓地下 一名員工初步確診新型冠狀病毒病，最後上班日期為 2 月 25 日(星期五)
般含道分行 般含道19-27號嘉富大廈地下1-3號舖 一名員工初步確診新型冠狀病毒病，最後上班日期為 2 月 25 日(星期五)
天水圍分行 天水圍天恩路18號嘉湖2期1樓103及103A號舖 一名員工初步確診新型冠狀病毒病，最後上班日期為 2 月 25 日(星期五)
軒尼詩道分行 銅鑼灣軒尼詩道395-399號東區商業大廈地下 一名員工初步確診新型冠狀病毒病，最後上班日期為 2 月 25 日(星期五)

上水分行

上水廣場商務理 財中心

上水智昌路 3 號上水中心購物商 場地下 1015-1019 號

上水龍琛路 39 號上水廣場 9 樓 916-918 室

 一名員工初步確診新型冠狀病毒病 最後上班日期為 2 月 25 日(星期五)

此外，東亞之鰂魚涌分行、旺角分行、創紀之城五期分行、跑馬地分行、新蒲崗分行、 長沙灣廣場分行、旺角北分行及窩打老道分行將於2月28日（星期一）恢復服務。

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