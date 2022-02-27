【第五波疫情】東亞再有13間分行因員工確診暫停服務　8分行周一復業

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【名家看法】張憶東：俄烏衝突停火前部署避險資產防守 中長綫籲低吸三類中資股
東亞銀行 （00023） 宣布，新增13間分行暫停服務，直至另行通告。暫停服務分行名單如下：
|分行
|地址
|暫停服務原因
|
金鐘分行
太古廣場 i-理財中心
|
金鐘金鐘道 95 號統一中心2樓 2003-2006 號舖
金鐘金鐘道 88 號太古廣場L3樓層356號舖
|一名員工初步確診新型冠狀病毒病，最後上班日期為 2 月 25 日(星期五)
|佐敦分行
|佐敦彌敦道241-243號香港體檢中心地下G-I 號舖及地庫
|一名員工初步確診新型冠狀病毒病，最後上班日期為 2 月 24 日(星期四)
|馬頭圍道分行
|紅磡馬頭圍道23-27號隆基大厦地下
|一名員工初步確診新型冠狀病毒病，最後上班日期為 2 月 25 日(星期五)
|開源道分行
|觀塘開源道54號豐利中心地下1號
|一名員工初步確診新型冠狀病毒病，最後上班日期為 2 月 25 日(星期五)
|大埔分行
|大埔寶鄉街62-70號聯豐大厦地下4號舖
|一名員工初步確診新型冠狀病毒病，最後上班日期為 2 月 25 日(星期五)
|偉業街133號分行
|觀塘偉業街133號地下
|一名員工初步確診新型冠狀病毒病，最後上班日期為 2 月 25 日(星期五)
|皇后大道中分行
|中環皇后大道中162號地下
|一名員工初步確診新型冠狀病毒病，最後上班日期為 2 月 25 日(星期五)
|柴灣分行
|柴灣柴灣道345號金源樓地下6-7號舖
|兩名員工初步確診新型冠狀病毒病，最後上班日期為 2 月 25 日(星期五)
|大圍分行
|沙田大圍道16-18號祥豐大樓地下
|一名員工初步確診新型冠狀病毒病，最後上班日期為 2 月 25 日(星期五)
|般含道分行
|般含道19-27號嘉富大廈地下1-3號舖
|一名員工初步確診新型冠狀病毒病，最後上班日期為 2 月 25 日(星期五)
|天水圍分行
|天水圍天恩路18號嘉湖2期1樓103及103A號舖
|一名員工初步確診新型冠狀病毒病，最後上班日期為 2 月 25 日(星期五)
|軒尼詩道分行
|銅鑼灣軒尼詩道395-399號東區商業大廈地下
|一名員工初步確診新型冠狀病毒病，最後上班日期為 2 月 25 日(星期五)
|
上水分行
上水廣場商務理 財中心
|
上水智昌路 3 號上水中心購物商 場地下 1015-1019 號
上水龍琛路 39 號上水廣場 9 樓 916-918 室
|一名員工初步確診新型冠狀病毒病 最後上班日期為 2 月 25 日(星期五)
此外，東亞之鰂魚涌分行、旺角分行、創紀之城五期分行、跑馬地分行、新蒲崗分行、 長沙灣廣場分行、旺角北分行及窩打老道分行將於2月28日（星期一）恢復服務。
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