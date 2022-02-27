▲ 【烏克蘭戰爭】空中巴士CEO料烏克蘭戰爭不影響歐洲旅行增長 分析：擴大禁飛區勢增航空燃油成本

飛機製造商空中巴士（Airbus）首席執行官Guillaume Faury 接受外電訪問時表示，對跨大西洋航班持樂觀態度，儘管發生烏克蘭戰爭，歐洲旅行仍將增長。

Guillaume Faury認為，烏克蘭附近的東歐旅行或會面臨壓力，但總體而言，仍對未來幾個月的航空旅行將激增持樂觀態度，認為烏克蘭的戰爭不太影響歐洲內部市場，Faury認為，全球大部分航空旅行或仍會像預期一般，在疫情結束時恢復。

空中巴士：供應鏈未有受到潛在壓力 富瑞：西歐空中交通影響不大

市場關注制裁俄羅斯會否影響空中巴士今年提高飛機產量的計劃。值得留意是，迄今為止針對俄羅斯出口制裁並未涵蓋對製造飛機至關重要的鋁、鋼或鈦。Faury稱，空中巴士幾乎沒有受到東歐潛在供應鏈壓力的影響，公司供應鏈可安全地獨立於潛在俄羅斯供應問題。

此前富瑞分析師Sheila Kahyaoglu在研究報告談及，俄羅斯入侵烏克蘭導致跨大西洋旅行下降的風險，認為絕大多數歐洲空中交通是由西歐驅動，除非俄羅斯對北約進行進一步進攻，否則西歐應該不會受到影響。

擴大禁飛區 航空公司燃料成本勢增

俄羅斯入侵烏克蘭引發禁飛區和其他限制，擾亂全球航空業。市場普遍預料，航空公司正在採取更長的航線以避免衝突，但將增加燃料成本，而且更多航空公司正在取消飛往俄羅斯的航班。

俄羅斯入侵烏克蘭前，烏克蘭關閉了其領空，禁止民用航班進入。漢莎航空周六表示，由於當前和新出現的監管情況，未來7天內暫停飛往俄羅斯的航班，並且不使用俄羅斯領空。荷蘭皇家航空公司此前暫停烏克蘭的航班，荷航同時削減部分飛往俄羅斯的航班，避免機組人員在當地過夜。

目前飛機禁飛區擴大到摩爾多瓦（與羅馬尼亞和烏克蘭接壤國家）和俄羅斯東部部分地區。Stifel 物流分析師 Bruce Chan 指出，飛機必須繞過禁飛區，意味會增加燃料成本，然而目前航空公司已經在努力應對燃油價格飆升的情況下，成本會更高。

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