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【美股一周前瞻】聚焦鮑威爾講話及非農數據　拜登周二發表國情咨文

股市 23:06 2022/02/27

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美國、歐盟及加拿大同意將部份俄羅斯銀行從SWIFT系統中剔除，恐導致油價波動，有分析指，油價或破140美元關口。美國聯儲局主席鮑威爾本周將發表講話，市場關注在烏克蘭危機下他對通脹及加息看法。

SWIFT剔出俄羅斯受制裁銀行，看【下一頁】

鮑威爾將於周三及周四到國會作證，可能是加息前最後一次就貨幣政策表態。外界認為，鮑威爾須尋找平衡點，一方面要傳達儲局將遏止高通脹，可能會同意其他官員的觀點，維持3月加息不變，但另一方面也需要面對烏克蘭戰爭遮蔽經濟前景的憂慮，因俄羅斯的軍事行動增加了不確定性。

數據方面，本周關注2月非農就業人口變動及失業率。市場預期周三公布俗稱「小非農」的ADP就業人口為增加生37.5萬，周五公布的非農就業人口報告為增加40萬，失業率料為3.9%。

普京將核武設為特殊警戒，分析：不表示有意用核武，看【下一頁】

值得留意是，美國總統拜登將於周二（3月1日）在國會發表國情咨文演說，儲局亦將於周四（3日）公布經濟狀況褐皮書。

烏克蘭戰火持續，美國、歐盟、法國、德國、義大利、英國和加拿大於上周六（26日）發布聯合聲明指，同意把俄羅斯多間銀行剔出SWIFT，並對俄國中央銀行實施限制措施，阻礙俄羅斯能源等商品進出口跨境支付結算。

俄羅斯部份銀行被剔出SWIFT，意味其交易結算難度大增，由於俄羅斯原油及天然氣依賴SWIFT系統進行支付交易，或將影響油價。據指，受到SWIFT有關制裁的完整銀行名單尚未確定，新一輪金融制裁的細節仍在敲定，冀減少對其他經濟體以及歐洲購買俄羅斯能源的影響。

中信建投表示，參考之前兩次對伊朗的類似制裁，全球能源價格或再受衝擊，原油價格可能再次突破140美元大關，加劇全球通脹壓力。歐洲銀行業因持有俄羅斯企業和金融機構大量債務，面臨巨大風險敞口，風險上升，威脅全球金融體系穩定。

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非農就業 俄羅斯 經濟 褐皮書 美股

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