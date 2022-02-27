【SWIFT制裁】逾10石油商品交易員料俄出口嚴重受阻　分析指短期左右能源供應與價格

▲ SWIFT制裁雖豁免能源相關交易，事件短期料仍左右能源供應與價格。

西方國家將部份俄羅斯銀行從SWIFT剔除，以作為制裁俄羅斯入侵烏克蘭的手段，美國明言會在是次SWIFT制裁中嘗試豁免能源相關交易，但分析相信俄羅斯能源出口短期內仍會受阻。

外電引述最少10個石油及商品交易員指，包括能源在內的俄羅斯對西方之商品出口，料因上述制裁而嚴重受阻、甚至完全停頓，維時可能數天甚至數周，直至西方國家釐清獲豁免的範疇，或俄企找到取代SWIFT的結算方式。報導引述一名銀行家指，俄羅斯企業仍可利用國際銀行在俄分行的內部系統處理資金，但可能會非常麻煩。亦有交易員指出，一些不在制裁清單上的俄羅斯銀行雖可代為清算美元，但由於很多外國公司已將俄羅斯石油出口視為被制裁之商品，不敢與這些企業進行貿易，意味制裁的實質影響會較其原來鎖定的範圍更廣。

俄國仍可使用中國結算系統CIPS

雖然俄羅斯擁有自家建立的國際清算系統SPFS，但在用戶數目極少的情況下，SPFS根本無法取代SWIFT。與俄國關係良好的中國亦有推出清算及結算系統CIPS，意味中俄兩國的貿易結算，理論上不會因SWIFT今次制裁部份俄羅斯銀行而完全受阻。不過，即使俄羅斯能獲中國同意取道中國出口能源，從而與西方國家間接交易，但能源運輸方式畢竟有別於其他商品，這種改道轉口的做法仍會受制於能源技術及設施等因素。

換言之，即使今次SWIFT的制裁程度已有所保留，未有全面禁止所有俄羅斯銀行或俄羅斯企業使用SWIFT，但有關措施短期內相信仍足以左右能源供應以及能源價格。

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