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【盈喜盈警】青瓷遊戲跌近8%創新低　料去年盈轉虧最多3.75億人幣、受優先股公允價值變動拖累

股市 11:18 2022/02/28

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【盈喜盈警】青瓷遊戲料去年盈轉虧最多3.75億人幣　受優先股公允價值變動拖累

手遊股青瓷遊戲 （06633） 發盈警，預告去年虧損淨額乎約3.5億至3.75億元（人民幣，下同），2020年同期則錄利潤淨額約1.04億元。青瓷遊戲跌近8%創新低，報5.41元，惟成交僅錄得2.17萬元。

青瓷遊戲解釋，是由於可轉換可贖回優先股的公允價值變動；及向投資者發行的金融工具的虧損，該等兩項合計約7.45億元。青瓷遊戲稱，業績預期將3月末刊發。 

青瓷遊戲上周四（24日）曾發公告指，去年經調整利潤淨額介乎約4.15億至4.4億元，按年增約150.0%至165.1% ；增加乃主要由標誌性遊戲《最強蝸牛》自於2020 年6月上線以來，於2021年繼續錄得利潤增長；及《提燈與地下城》於2021年3 月成功上線提高利潤。然而當時公告只提到，利潤淨額減少不少於400%。

重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響

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港股 盈警 盈喜 青瓷遊戲（06633）
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