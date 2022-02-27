【俄烏衝突】烏克蘭陷戰火　哪些在烏營運的中國企業恐受牽連？

▲ 2019年8月，龍源電力與立陶宛四風能源公司簽署收購烏克蘭尤日內風電項目的協議。

作為「歐洲糧倉」，烏克蘭與中國貿易關係不少。2020年數據顯示，烏克蘭有7.95%出口運往中國，是繼俄羅斯後烏克蘭最大出口目的地。烏克蘭出口至中國的貨品，主要是鐵礦石、玉米、葵花籽油，去年出口總額達80億美元。至於該國從中國入口的貨品則以機器及消費品為主，去年入口總額亦有109.7億美元。

在一眾由烏克蘭出口至內地的商品中，以玉米最為重要。去年內地有三成玉米都是由烏克蘭入口，而玉米又是內地養豬業的原料之一，意味倘俄烏衝突持續並中斷烏克蘭玉米生產，勢將加劇內地豬農生產成本，甚至對內地糧食價格造成壓力，隨時間接左右內地通脹幅度。

至於企業層面上，中國商務部的《對外投資合作國別（地區）指南》顯示，2020年在烏克蘭實際經營的中資企業有54間，主要行業為通信、電子產品、基礎設施、農業、製造業等。當中部份於當地營運的中國企業在港亦有上市，包括中國食品 （00506） 的母公司中糧集團、龍源電力 （00916） 等。

據中糧網站去年中的一篇文章所述，中糧國際烏克蘭公司是烏克蘭第二大糧食出口商，2020年在烏糧食經營量為508萬噸，僅次於烏克蘭本國一家農糧企業。早於2016年，中糧已乘「一帶一路」部署，在烏克蘭的南部港口興建及營運專為糧食出口而設的碼頭設施，集團又在當地建設葵花籽加工廠。

2019年8月，龍源電力與立陶宛四風能源公司簽署收購烏克蘭尤日內風電項目的協議。公司日前發布公告稱，公司在烏克蘭的風電廠項目只佔裝機比例的千分之三，目前生產經營一切正常。

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