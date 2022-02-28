【疫苗通行證】市民避入商場減外出　業界料約3000間餐廳休業　3月初現結業潮

▲ 餐飲業界估計，現時全港約有3000間食肆停業。（資料圖片）

疫苗通行證實施後首個周末，本地疫情繼續蔓延，餐飲業首當其衝。有受訪市民表示大幅減少外出，主要留在家中用餐。餐飲業界估計，現時全港約有3000間食肆停業，業者亦表示只能靠外賣生意「吊命」。

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受訪市民馬太表示，近期已大幅減少外出，日前只因有工作需要，才外出吃早餐；其餘時間亦在家中進食。另一市民林女士則指，疫苗通行證實施後，對於進入商場要掃描安心出行感麻煩，因而減少前往。沈先生亦指，因擔心忘記使用安心出行，故減少前往該些處所。

▲ 有市民對於進入商場要掃描安心出行感麻煩，因而減少前往。（資料圖片）

估計3分之1休業餐廳為中式酒樓

現時市民進入食肆時，除了要掃描安心出行應用程式，更須已至少接種一劑新冠疫苗。香港餐務管理協會會長楊位醒估計，現時全港約有3000間餐廳休業，當中有1000多間是中式酒樓，料剛過去的周末假日（26及27日），生意較上一星期續跌3成。

他續指，停業的酒樓佔全港酒樓的一半，尤其是以宴會為重心的業者現時無法經營。現時尚可經營的只有茶餐廳、外賣店，但該些業者亦需面對員工因確診而缺勤的人手短缺問題，料食肆倒閉潮將於3月初浮現。

市民「怕煩」 入商場有考慮

而餐廳位於商場內的台式火鍋店「寬巷子」亦指，生意已轉差一段時間，上周末收入再跌5成。該品牌傳訊總監林柏希相信，原因一方面在於疫情嚴峻、另一方面是港人對於進入商場亦有考慮，或「怕煩」。他又指，特別是現時食肆內最多二人一枱，消費者大多亦不會考慮光顧火鍋店。

林坦言，寬巷子目前只能靠半價外賣作為「吊命鹽水」，惟生意未見明顯增長，平均單價逾1,000元左右。外賣收入較去年少，他估計是外賣選擇增加、疫情及限制亦較去年緊張所致，市民心情亦受影響。

對於有不少同業亦選擇暫時休業，林柏希表示理解此做法，但該店則希望：「盡量未到最後一步亦不想停業。」現時店舖仍有約6成員工工作，冀盡量提供有限度服務，可保住員工飯碗。

生意按月減7至8成

另一業者享味飲食集團的旗下餐廳當中，亦有一間觀塘門店正在休業。該企執行董事姚錦光透露，近日沒甚麼生意，收入較上星期減少3成，按月更大挫7至8成。

雖然有大部分業主已提出減租，幅度約5至8成，但姚亦不排除未來將有更多店舖面臨停業。他解釋，現時亦無計可施，外賣生意亦只佔總收入兩成。

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記者：葉泳珊