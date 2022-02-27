【股神分析】巴菲特親撰11頁股東信：長期低利率減少收購機會　永遠不要做空美國　大讚蘋果CEO庫克視用戶為初戀（一文看清重點）

▲ 【股神分析】巴菲特親撰11頁股東信：長期低利率減少收購機會、巴郡回購機會有限 大讚蘋果CEO庫克視用戶為初戀（一文看清重點）

「股神」巴菲特旗下巴郡（Berkshire Hathaway）（美：BRK）公布2021年業績後，一年一度的致股東公開信亦同步發佈。時隔兩年之後，巴郡終再跑贏標普500指數，巴郡2021年股價增長29.6%，跑贏標指的28.7%，自1965年到2021年，巴郡復合年增長率為20.1%，明顯跑贏標指的10.5%。

今年這份由巴菲特撰寫的11頁「投資聖經」談及如何提高巴郡股票內在價值。巴菲特指出，方法主要有三種，第一是通過內部增長或收購來提高巴郡的長期盈利能力，但是今天內部機會所帶來的回報遠高於收購，直言對比巴郡的資源，收項項目的規模很小。

巴菲特：長期低利率推動生產性投資價格上漲 巴郡收購機會減少

第二是購買優秀上市企業的非控股權益，偶爾這些交易的可能性既眾多又極具吸引力，巴菲特表示：「然而目前甚少發現讓我們感到興奮的項目。」巴菲特解釋，長期低利率推動所有生產性投資的價格上漲，無論是股票、物業、農場、油井等等，雖然其他因素也會影響估值，但利率始終十分重要。

巴菲特直言，創造價值的最後一條途徑是回購巴郡股份。通過這個簡單的舉動，增加股東在巴郡許多控股和非控股企業中的份額，巴菲特稱：「當價格/價值等式較便宜時，這條道路是我們增加您財富的最簡單、最確定的方式。」

巴郡回購機會有限 因長期投資者佔多數

不過巴菲特提到，要令巴郡回購有意義，前提是股票必須提供適當價格，「我們不想為其他公司的股票多付錢，如果我們在回購巴郡股票時支出過高，也得不償失。」我們的胃口仍然很大，但將始終取決於價格。

巴菲特強調，巴郡回購機會有限，因為公司擁有很多高質投資者。 巴菲特解釋，如果巴郡被短期投機者大量持有，價格波動和交易量都會大幅增加，但同時提供更多回購機會，然而不少巴郡股東均是長期投資者，買入後長期持貨，限制回購獲利的程度。

巴菲特繼續大讚蘋果CEO庫克 保險續成巴郡領頭業務群

巴郡披露截至去年底的持倉數據，蘋果（美：AAPL）繼續成為巴郡最大持倉。巴菲特繼續毫不吝嗇地讚美蘋果公司。巴菲特指出：「蘋果公司傑出的首席執行官庫克（Tim Cook）非常恰當地將蘋果產品的用戶視為自己的初戀，然而庫克其他支持者也同樣受益於其管理風格。」

巴菲特也在股東信介紹佔據巴郡價值最大部分的「四大巨頭」（即巴郡保險、蘋果公司、BNSF鐵路和巴郡能源（BHE））。巴菲特指出，領頭的正是保險公司羣，其保險公司的投資資產因得到公司投入大量資本而進一步擴大，同時形容保險產品永遠不會被淘汰，銷售量一般會隨着經濟增長和通脹而增加。

巴菲特重申永遠不要做空美國

巴菲特在股東信提到，截至去年底巴郡持有1440 億美元的現金和現金等價物，當中1200億美元為美國國債，全部會在一年內到期，「 這筆巨款並不是愛國主義的瘋狂表現」。 巴菲特重申，對持有企業股票 有壓倒性偏好。 巴菲特提到，自己在 80年前的 1942 年 3 月 11 日，購買了三股 Cities Services 優先股，當時的成本是 114.75 美元，幾乎花光自己所有的積蓄，而且當日道指只收報99點。

巴菲特再次以巴郡經歷強調：「永遠不要做空美國」（Never bet against America），又稱自己在經歷最初暴跌之後，仍總是將至少 80% 的淨資產投資在股票上，「我最喜歡的狀態是 100%」。

巴菲特致股東信英文原文，可看【下一頁】

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記者：李哲毅