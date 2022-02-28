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【新股IPO】富衛FWD已向聯交所提交上市申請、料集資約78億元　無派息計劃

新股IPO 21:32 2022/02/28

分享：

【新股IPO】富衛FWD已向聯交所提交上市申請、料集資約10億美元　無派息計劃

李澤楷旗下的保險公司富衛集團（FWD）公布，已向聯交所遞交主板上市申請，摩根士丹利、高盛、招銀國際及摩根大通擔任富衛集團聯席保薦人。市場預料，富衛集團將集資約10億美元（約78億港元），視乎市場波動性及投資者需求，最快今年上半年在港掛牌。

富衛集團去年保費總額69億美元，詳見【下一頁】

富衛集團2021年的年化新保費錄得4.7倍增長，由2014年的3.09億美元，增至2021年的14.46億美元。同期，新 業務價值增長5.6倍，由2014年的1.23億美元，增至2021年的6.86億美元。富衛集團2021年錄得總收益116.97億美元，淨利潤2.49億美元。

無在可預見將來派息的計劃

 

富衛集團過去並無向其股東宣派或派發任何股息或其他分派，且現時亦無在可預見將來就其普通股宣派或派付任何股息的計劃，集團目前打算保留大部分（如非全部） 可用資金及任何未來盈利以營運及擴展業務。

去年赴美上市受阻

富衛集團曾計劃赴美上市，但在中概股風暴下，最終選擇在港掛牌。去年下半年傳出富衛美國IPO進度受阻，因美國證券交易委員會（SEC）憂慮中國監管影響港企。富衛去年12月向美國SEC提交的公告稱，正考慮其他替代方案，並已決定停止推進在紐約上市。

富衛集團在港提交上市申請前，經已完成大型私募配售，合共募得16.25億美元（約126.8億港元）。集團去年12月向多名全球投資者籌集了14.25億美元（約111.2億港元），包括阿波羅全球管理公司、加拿大養老基金投資公司、李嘉誠基金會、Metro Pacific Investments Corporation、盈科拓展集團、泰國匯商銀行及瑞士再保險。集團今年1月再引入華泰和歐力士亞洲資本額外2億美元（約15.6億港元）投資，令私募認購籌集總金額增至16.25億美元。

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